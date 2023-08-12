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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
ПСВ - Утрехт
ПСВ - Утрехт: обзор матча 12 августа 2023
ПСВ
12.08.2023, суббота, 17:30
Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
2 : 0
Завершен
Утрехт
45+3'
Н. Ланг
77'
Й. Вертессен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПСВ - Утрехт
Замена
Г. Тил
️️️️
Й. Бакайоко
84'
Замена
Р. Пепи
️️️️
Л. де Йонг
83'
83'
Замена
А. Декотт
️️️️
Й. Торнстра
ГОЛ! 2:0!
Й. Вертессен
Пас отдал
И. Сайбари
77'
68'
Замена
З. Лабиад
️️️️
В. Йенсен
68'
Замена
М. ван дер Маарел
️️️️
Х. тер Авест
Замена
Й. Вертессен
️️️️
Н. Ланг
68'
Желтая карточка
Д. Тезе
55'
Желтая карточка
А. Рамальо
48'
47'
Желтая карточка
М. ван дер Хоорн
Замена
И. Сайбари
️️️️
А. Бабади
46'
ГОЛ! 1:0!
Н. Ланг
Пас отдал
И. Сангаре
45'
+3
41'
Замена
М. Азаркан
️️️️
Т. Бут
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
44
Вальтер Бенитес
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
25
Джоуи Верман
ЦП
11
Айзек Бабади
ЦП
70
Ноа Ланг
ЦП
11
Йохан Бакайоко
ПВ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Утрехт
1
Василиос Баркас
ВР
34
Суфьян Эль-Каруани
ЛЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
21
Йенс Торнстра
ОП
55
Виктор Йенсен
ЦП
70
Джан Боздоган
ЦП
18
Тэйлор Бут
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
ПСВ
24
Бой Ватерман
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
20
Шуранди Самбо
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
18
Тиго Ланд
ЦП
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
20
Гус Тил
АП
10
Малик Тилльман
АП
9
Рикардо Пепи
ЦФ
11
Йорбе Вертессен
ЦФ
Утрехт
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
16
Калвин Ратси
ВР
33
Томми Сент-Джаго
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
49
Отман Буссаид
ЛВ
24
Ивар Йеннер
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
17
Маруан Азаркан
ПВ
9
Антони Декотт
ЦФ
4-1-3-1-1
44
Бенитес
15
ван Анхолт
5
Рамальо
21
Боскальи
4
Тезе
6
Сангаре
25
Верман
11
Бабади
70
Ланг
11
Бакайоко
26
де Йонг
4-1-4-1
1
Баркас
3
ван дер Хоорн
93
Саньян
5
тер Авест
34
Эль-Каруани
21
Торнстра
70
Боздоган
18
Бут
20
Сентьенс
55
Йенсен
9
Дувикас
11
Бабади
34
Сайбари
34
Сайбари
11
Бабади
11
Бакайоко
20
Тил
20
Тил
11
Бакайоко
26
де Йонг
9
Пепи
9
Пепи
26
де Йонг
70
Ланг
11
Вертессен
11
Вертессен
70
Ланг
5
тер Авест
2
ван дер Маарел
2
ван дер Маарел
5
тер Авест
55
Йенсен
52
Лабиад
52
Лабиад
55
Йенсен
18
Бут
17
Азаркан
17
Азаркан
18
Бут
21
Торнстра
9
Декотт
9
Декотт
21
Торнстра
Остались в запасе
ПСВ
Утрехт
24
Бой Ватерман
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
20
Шуранди Самбо
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
18
Тиго Ланд
ЦП
10
Малик Тилльман
АП
Главный тренер
Петер Бош
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
16
Калвин Ратси
ВР
33
Томми Сент-Джаго
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
24
Ивар Йеннер
ЦП
49
Отман Буссаид
ЛВ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Остались в запасе
24
Бой Ватерман
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
20
Шуранди Самбо
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
18
Тиго Ланд
ЦП
10
Малик Тилльман
АП
Остались в запасе
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
16
Калвин Ратси
ВР
33
Томми Сент-Джаго
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
24
Ивар Йеннер
ЦП
49
Отман Буссаид
ЛВ
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Статистика матча ПСВ - Утрехт
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
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