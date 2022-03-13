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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Утрехт - ПСВ
Утрехт - ПСВ: обзор матча 13 марта 2022
Утрехт
13.03.2022, воскресенье, 16:30
Голландия. Эредивизие, 26 тур
0 : 1
Завершен
ПСВ
53'
Э. Захави
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Утрехт - ПСВ
90'
+2
Желтая карточка
М. Жуниор
90'
+2
Желтая карточка
К. Винисиус
Желтая карточка
А. Махер
88'
86'
Желтая карточка
Д. Тезе
85'
Замена
К. Винисиус
️️️️
Ф. Макс
Замена
M. Rijks
️️️️
Й. ван Овереем
82'
Замена
Р. Мейсен
️️️️
Д. ван дер Куст
82'
79'
Замена
Й. Вертессен
️️️️
Э. Захави
Замена
С. Густафсон
️️️️
Р. Балк
67'
61'
Замена
О. Боскальи
️️️️
А. Обиспо
53'
ГОЛ! 0:1!
Э. Захави
Пас отдал
К. Гакпо
46'
Замена
Д. Верман
️️️️
М. Гетце
Желтая карточка
D. Warmerdam
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Утрехт
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
5
Джевенсио ван дер Куст
ЦЗ
6
Адам Махер
ЦП
23
Кинтен Тимбер
ЦП
8
Йорис ван Овереем
ЦП
7
Ремко Балк
ЦФ
1
Фабиан де Кейзер
ЦФ
4
Django Warmerdam
ЦФ
33
Томми Сент-Джаго
ЦФ
22
Сандер ван де Стрек
ЦФ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
ПСВ
16
Жоэль Дроммел
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
30
Филипп Макс
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
6
Ибраим Сангаре
ОП
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
27
Марио Гетце
АП
20
Рицу Доан
ПВ
7
Эран Захави
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Утрехт
3
Рик Мейсен
ЦЗ
14
Виллем Янссен
ЦП
86
Симон Густафсон
ЦП
19
Рокко Роберт Шеин
ЦП
18
Mees Rijks
ЦФ
1
Эрик Эльшлегель
ЦФ
1
Тиймен Ниджуис
ЦФ
37
Mohamed Mallahi
ЦФ
ПСВ
1
Винсент Мюллер
ВР
38
Ивон Мвого
ВР
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
25
Джоуи Верман
ЦП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
37
Ричард Ледесма
АП
20
Нони Мадуэке
ПВ
35
Йорбе Вертессен
ЦФ
19
Максимилиано Ромеро
ЦФ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
2-3-5
3
ван дер Хоорн
5
ван дер Куст
6
Махер
23
Тимбер
8
ван Овереем
4
9
Дувикас
22
ван де Стрек
33
Сент-Джаго
1
де Кейзер
4-1-1-3-1
16
Дроммел
17
Жуниор
4
Тезе
4
Обиспо
30
Макс
6
Сангаре
35
Гутьеррес
20
Доан
27
Гетце
18
Гакпо
7
Захави
5
ван дер Куст
3
Мейсен
3
Мейсен
5
ван дер Куст
7
Балк
86
Густафсон
86
Густафсон
7
Балк
8
ван Овереем
18
18
8
ван Овереем
27
Гетце
25
Верман
25
Верман
27
Гетце
4
Обиспо
21
Боскальи
21
Боскальи
4
Обиспо
7
Захави
35
Вертессен
35
Вертессен
7
Захави
30
Макс
95
Винисиус
95
Винисиус
30
Макс
Остались в запасе
Утрехт
ПСВ
14
Виллем Янссен
ЦП
19
Рокко Роберт Шеин
ЦП
1
Эрик Эльшлегель
ЦФ
1
Тиймен Ниджуис
ЦФ
37
Mohamed Mallahi
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
20
Нони Мадуэке
ПВ
1
Винсент Мюллер
ВР
38
Ивон Мвого
ВР
8
Марко ван Гинкел
ЦП
37
Ричард Ледесма
АП
77
Брума
ЛВ
19
Максимилиано Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
14
Виллем Янссен
ЦП
19
Рокко Роберт Шеин
ЦП
1
Эрик Эльшлегель
ЦФ
1
Тиймен Ниджуис
ЦФ
37
Mohamed Mallahi
ЦФ
Остались в запасе
20
Нони Мадуэке
ПВ
1
Винсент Мюллер
ВР
38
Ивон Мвого
ВР
8
Марко ван Гинкел
ЦП
37
Ричард Ледесма
АП
77
Брума
ЛВ
19
Максимилиано Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча Утрехт - ПСВ
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
Галгенваард
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