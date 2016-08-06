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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Утрехт - ПСВ
Утрехт - ПСВ: обзор матча 06 августа 2016
Утрехт
06.08.2016, суббота, 20:45
Голландия. Эредивизие, 1 тур
1 : 2
Завершен
ПСВ
51'
Д. Проппер
80'
Г. Перейро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Утрехт - ПСВ
80'
ГОЛ! 0:2!
Г. Перейро
76'
Замена
Г. Перейро
️️️️
А. Гуардадо
74'
Желтая карточка
Л. де Йонг
71'
Желтая карточка
Д. Швааб
51'
ГОЛ! 0:1!
Д. Проппер
45'
Замена
Д. Швааб
️️️️
С. Бергвейн
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Утрехт - ПСВ
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
- : -
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Утрехт
3 : 1
11.10.2026
Виллем II
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Стадион:
Галгенваард
Новости команд
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Утрехт
ПСВ
Эредивизи Нидерланды: шансы «Камбура» и «ПСВ» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«ПСВ» – «Брюгге»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
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3 ноября
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7 ноября
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4 ноября
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3 ноября
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3 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «ПСВ» и «Виллема II» на победу в матче 11-го тура
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