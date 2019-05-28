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Дэйви Проппер
Дэйви Проппер
Завершил карьеру
2 сентября 1991 (35), Арнем
#24 | Полузащитник
185 см
Нидерланды
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Публикации
Ван Дейк, де Лигт и Промес включены в заявку сборной Голландии на финальный турнир Лиги наций
2019.05.28 00:12
4
«Севилья» хочет купить у «Брайтона» Проппера. В 2017 году хавбек мог перейти в «Зенит»
2018.09.25 17:40
Проппер: «Интерес «Зенита» подтолкнул меня к переходу в «Брайтон»
2017.09.04 14:22
10
Проппер, которым интересовался «Зенит», не переедет в Россию
2017.07.14 19:04
1
ПСВ летом готов возобновить переговоры с «Зенитом» по Пропперу
2017.02.20 20:10
8
В ПСВ сообщили, что Проппер наверняка останется в команде нынешней зимой
2017.02.07 18:17
1
Коку: «Переход Проппера в «Зенит»? Им некуда спешить»
2017.02.05 14:56
2
«Зенит» уже неделю не контактировал с ПСВ по трансферу Проппера
2017.02.01 14:15
3
Скаут «Арсенала»: «Сравнил бы Проппера с Титовым»
2017.01.31 09:16
1
Источник: «Зенит» согласовал трансфер Проппера
2017.01.30 23:24
23
Ван Стее: «Зенит» не станет платить за Проппера 20 миллионов»
2017.01.30 17:24
2
В ПСВ заявили, что готовы отпустить Проппера в «Зенит» за 20-25 миллионов
2017.01.30 14:17
20
Проппер готов подумать над предложением «Зенита»
2017.01.29 13:13
13
Коку не намерен расставаться с Проппером
2017.01.29 07:15
6
«Зенит» отказался покупать Проппера за 22 миллиона и сконцентрировался на приобретении Нобоа
2017.01.28 22:48
22
ПСВ готов отпустить Проппера в «Зенит», но не менее чем за 20 миллионов
2017.01.28 17:34
22
ПСВ отказался отпускать Проппера в «Зенит» за 14 миллионов
2017.01.28 11:54
19
Орещук: «Проппер? По моим данным, в «Зенит» должен перейти другой игрок»
2017.01.28 00:21
7
ПСВ: «Мы получили от «Зенита» предложение о Проппере, но отклонили его»
2017.01.27 17:07
4
«Зенит» близок к покупке Проппера
2017.01.27 14:51
15
Проппер: «Рассматривал предложение от «Зенита», но чувствую, что с ПСВ я могу достигнуть большего»
2016.08.19 17:18
6
Проппер против перехода в «Зенит»
2016.08.02 13:57
29
«Зенит» готов заменить Витселя на Проппера и хочет заполучить Миранчука
2016.08.02 02:07
21
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