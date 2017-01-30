Ван Стее: «Зенит» не станет платить за Проппера 20 миллионов»

Бывший спортивный директор «Зенита» Хенк ван Стее отметил, что петербуржцы не будут платить за хавбека ПСВ Дэйви Проппера требуемые 20 миллионов евро. Ранее появилась информация, что клуб из Эйндховена ответил отказом на предложение сине-бело-голубых в размере 14 миллионов, так как хочет выручить за трансфер 25-летнего игрока как минимум на 6 миллионов больше.

«Я знаю, что «Зенит» давно хочет заполучить Проппера. Это один из трех игроков, за которым петербуржцы следят на протяжении долгого времени. Сине-бело-голубые предпринимали попытки осуществить этот трансфер еще тогда, когда я был спортивным директором клуба.

Понятное дело, что после ухода Витселя «Зениту» нужен футболист в центр поля. Проппер же имеет все навыки и качества для игры на этой позиции. Из-за финансового фэйр-плей мы раньше не имели возможности совершать дорогостоящие приобретения. Так что 14 миллионов – это адекватная цена, но я также могу понять ПСВ, который хочет 20.

Мне кажется, «Зенит» не согласится на такие условия. Вряд ли питерцы будут вести переговоры в течение всего трансферного окна, которое продлится в России до конца февраля. После того, как закроется окно в Европе, Проппер будет стоить еще дороже, так как будет невозможно найти ему замену. Думаю, что-то сможет проясниться лишь до закрытия трансферного окна в Голландии», – сказал ван Стее.

В нынешнем розыгрыше Эредивизие Проппер записал на свой счет четыре гола и две результативных передачи в 19-ти матчах.