В ПСВ заявили, что готовы отпустить Проппера в «Зенит» за 20-25 миллионов

Технический директор ПСВ Марсель Брандс заявил, что клуб из Эйндховена примет предложение «Зенита» по хавбеку Дэйви Пропперу в том случае, если оно составит от 20 до 25 миллионов евро.

Ранее появилась информация, что голландцы отказались продавать 25-летнего игрока сине-бело-голубым за 14 миллионов. Чуть позже сообщалось, что питерцы, не готовые платить за Проппера больше, переключили свое внимание на полузащитника «Ростова» Кристиана Нобоа.

«В случае, если «Зенит» предложит от 20 до 25 миллионов евро, мы отпустим Проппера. В обойме нашей команды хватает полузащитников», – приводит слова Брандса Voetbalzone.

В нынешнем розыгрыше Эредивизие Проппер принял участие в 19-ти встречах, отметившись четырьмя голами и двумя результативными передачами.