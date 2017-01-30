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  • В ПСВ заявили, что готовы отпустить Проппера в «Зенит» за 20-25 миллионов

В ПСВ заявили, что готовы отпустить Проппера в «Зенит» за 20-25 миллионов

30 января 2017, 14:17
20

Технический директор ПСВ Марсель Брандс заявил, что клуб из Эйндховена примет предложение «Зенита» по хавбеку Дэйви Пропперу в том случае, если оно составит от 20 до 25 миллионов евро.

Ранее появилась информация, что голландцы отказались продавать 25-летнего игрока сине-бело-голубым за 14 миллионов. Чуть позже сообщалось, что питерцы, не готовые платить за Проппера больше, переключили свое внимание на полузащитника «Ростова» Кристиана Нобоа.

«В случае, если «Зенит» предложит от 20 до 25 миллионов евро, мы отпустим Проппера. В обойме нашей команды хватает полузащитников», – приводит слова Брандса Voetbalzone.

В нынешнем розыгрыше Эредивизие Проппер принял участие в 19-ти встречах, отметившись четырьмя голами и двумя результативными передачами.

Источник: Бомбардир.ру
Голландия. Эредивизие Россия. Премьер-лига Трансферы зимы-2017 ПСВ Зенит Проппер Дэйви
Комментарии (20)
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Garrincha58
1485775793
ПСВ-По Со-си..те Вы(вот как то так)
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vgarakh
1485775829
Им все равно, что 20, что 25, бездонный карман национального достояния.
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simoron81
1485776949
на хер он нужен за такие бабки
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СашкаГуров
1485779302
вот откуда столько денег???? пусть арену за свой счёт достраивают , а не за счёт нас
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BAIv
1485781181
ну вроде 9 пишут его цена? про 20 наверное звиздят
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Михас007
1485787879
у зенита денег валом
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Revolver76
1485790272
когда уж наконец закончиться у СМИ эта проперриада.....
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товрос
1485790852
ЗЕНИТ(ПЕКИН)
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KARAT777
1485792095
хотят сэкономить на нем чтобы деньги на стадион потратить
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Dgad
1485847417
Не стоит он этих денег, лямов 15-18 максимум
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