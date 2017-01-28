ПСВ отказался отпускать Проппера в «Зенит» за 14 миллионов

Стали известны подробности несостоявшегося перехода полузащитника Дэйви Проппера из ПСВ в «Зенит». Напомним, ранее в клубе из Эйндховена сообщили, что получили предложение от сине-бело-голубых по 25-летнему футболисту, но отклонили его.

Отмечается, что «Зенит» предложил за голландца 14 миллионов евро. Несмотря на отказ, руководство петербургского клуба предпримет как минимум еще одну попытку в надежде заполучить игрока.

В нынешнем сезоне чемпионата Голландии Проппер провел 19 матчей, в которых забил четыре гола. Его рыночная стоимость составляет 9 миллионов евро.