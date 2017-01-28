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    ПСВ отказался отпускать Проппера в «Зенит» за 14 миллионов

    Стали известны подробности несостоявшегося перехода полузащитника Дэйви Проппера из ПСВ в «Зенит». Напомним, ранее в клубе из Эйндховена сообщили, что получили предложение от сине-бело-голубых по 25-летнему футболисту, но отклонили его.

    Отмечается, что «Зенит» предложил за голландца 14 миллионов евро. Несмотря на отказ, руководство петербургского клуба предпримет как минимум еще одну попытку в надежде заполучить игрока.

    В нынешнем сезоне чемпионата Голландии Проппер провел 19 матчей, в которых забил четыре гола. Его рыночная стоимость составляет 9 миллионов евро.

    Источник: Telegraaf.nl

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    28.01.2017 11:54
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 30 января 2017, 14:32

      а потом продадут за 9-10 куда нибудь может в АПЛ, но русским не за что не отдадут, ну не любят они нас, что тут поделать

      0
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 28 января 2017, 16:26

      Пролетел этот Проппе...лер, как фанера над Парижем.

      1
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      Рейтинг: +100

      PopCorn963 28 января 2017, 16:07

      Ну и хорошо! В "Зените и так полно лавочников.

      1
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      Рейтинг: +236

      Viktor781 28 января 2017, 15:34

      Да не стоит оно того.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 28 января 2017, 15:29

      Повезло!

      -1
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 28 января 2017, 14:16

      Зинаида пожадничала ))

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      Рейтинг: +4624

      la verdad 28 января 2017, 14:03

      Не пропперло :)))

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      Рейтинг: +236

      Viktor781 > la verdad 28 января 2017, 15:43

      Может проперлёт ещё.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 28 января 2017, 13:31

      мистер Проппер им самим нужен

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      Рейтинг: +169

      TY13R 28 января 2017, 13:20

      и правильно сделали)))

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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 28 января 2017, 12:56

      Что-то не верится,от таких денег отказались...Больше врядли тянет...

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