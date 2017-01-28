ПСВ отказался отпускать Проппера в «Зенит» за 14 миллионов

а потом продадут за 9-10 куда нибудь может в АПЛ, но русским не за что не отдадут, ну не любят они нас, что тут поделать
Стали известны подробности несостоявшегося перехода полузащитника Дэйви Проппера из ПСВ в «Зенит». Напомним, ранее в клубе из Эйндховена сообщили, что получили предложение от сине-бело-голубых по 25-летнему футболисту, но отклонили его.
Отмечается, что «Зенит» предложил за голландца 14 миллионов евро. Несмотря на отказ, руководство петербургского клуба предпримет как минимум еще одну попытку в надежде заполучить игрока.
В нынешнем сезоне чемпионата Голландии Проппер провел 19 матчей, в которых забил четыре гола. Его рыночная стоимость составляет 9 миллионов евро.