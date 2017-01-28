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ПСВ отказался отпускать Проппера в «Зенит» за 14 миллионов

28 января 2017, 11:54
19

Стали известны подробности несостоявшегося перехода полузащитника Дэйви Проппера из ПСВ в «Зенит». Напомним, ранее в клубе из Эйндховена сообщили, что получили предложение от сине-бело-голубых по 25-летнему футболисту, но отклонили его.

Отмечается, что «Зенит» предложил за голландца 14 миллионов евро. Несмотря на отказ, руководство петербургского клуба предпримет как минимум еще одну попытку в надежде заполучить игрока.

В нынешнем сезоне чемпионата Голландии Проппер провел 19 матчей, в которых забил четыре гола. Его рыночная стоимость составляет 9 миллионов евро.

Источник: Telegraaf.nl
Россия. Премьер-лига Голландия. Эредивизие Трансферы зимы-2017 ПСВ Зенит Проппер Дэйви
Комментарии (19)
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VVM1964
1485596841
ПОЛОВИНА НОВОСТЕЙ БОМБАРДИРА - КАК КТО ТО КОГО ТО СОБИРАЕТСЯ ПРИОБРЕСТИ ( ВО СНЕ ПРИСНИЛОСЬ ИЛИ ОДНА БАБА СКАЗАЛА ) И ЧЕРЕЗ ДЕНЬ ИЛИ ДВА ИДЕТ ОПРОВЕРЖЕНИЕ ЭТОГО ПЕРЕХОДА ( НУ ТИПА НЕ ДОГОВОРИЛИСЬ , А ФАКТУ МОЖЕТ ЭТОГО И НЕ БЫЛО ) .
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zenitforever2015
1485597056
Как пережить такое ...?
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Юрий Крутько
1485597411
Что-то не верится,от таких денег отказались...Больше врядли тянет...
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TY13R
1485598802
и правильно сделали)))
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la verdad
1485601382
Не пропперло :)))
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spartach n1
1485602196
Зинаида пожадничала ))
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Gullit 76
1485606584
Повезло!
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Viktor781
1485606851
Да не стоит оно того.
Ответить
PopCorn963
1485608822
Ну и хорошо! В "Зените и так полно лавочников.
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Tostao
1485610011
Пролетел этот Проппе...лер, как фанера над Парижем.
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