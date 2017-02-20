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    ПСВ летом готов возобновить переговоры с «Зенитом» по Пропперу

    Технический директор ПСВ Марсел Брандс поделился информацией о ходе переговоров между полузащитником Дэйви Проппером и «Зенитом». По словам функционера, обсуждение перехода полузащитника может возобновиться летом текущего года.

    «Мы не пришли к окончательному соглашению с российским клубом. «Зенит» сделал предложение. Мы не медлили с ответом, но сообщили, что не собираемся продавать Дэйви зимой. Но можем вернуться к переговорам будущим летом. При этом мы сказали, что если «Зенит» очень хочет купить игрока сейчас, сумма трансфера должна быть выше. Второго предложения не последовало. И сам Проппер предпочел бы рассматривать варианты с переходом летом, а не посередине сезона», – сказал Брандс в интервью клубному телевидению.

    25-летний Проппер выступает за ПСВ с 2015 года. На его счету 52 матча и 14 забитых голов.

    Источник: ФК ПСВ

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    20.02.2017 20:10
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 21 февраля 2017, 12:17

      ну-ну...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +236

      Viktor781 21 февраля 2017, 11:44

      14 голов в 52 матчах. Статистика так себе. В Голландии много слабых
      команд.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 21 февраля 2017, 10:10

      берем

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +286

      Cant Stop 20 февраля 2017, 22:08

      с мистер Проппер веселей....в доме чисто в 2 раза бысрее...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Cant Stop 30 марта 2017, 21:56

      С Мистером Проппер веселей....голы забиваются в 2 раза быстрей)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +870

      lysenkoff > Cant Stop 12 мая 2017, 10:03

      Только он не вычистить лень и ходьбу по полю, а сам таким-же станет (

      0
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 20 февраля 2017, 20:59

      Поняли, что бабки "прошляпили ")), будет ли "Зенит", летом ,готов вести переговоры ??? С большой вероятностью нет,а если да, то за другие деньги. ИМХО

      1
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      Рейтинг: +6306

      порт 20 февраля 2017, 20:45

      Оставьте себе это добро.

      1
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