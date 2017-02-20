ПСВ летом готов возобновить переговоры с «Зенитом» по Пропперу

Технический директор ПСВ Марсел Брандс поделился информацией о ходе переговоров между полузащитником Дэйви Проппером и «Зенитом». По словам функционера, обсуждение перехода полузащитника может возобновиться летом текущего года.

«Мы не пришли к окончательному соглашению с российским клубом. «Зенит» сделал предложение. Мы не медлили с ответом, но сообщили, что не собираемся продавать Дэйви зимой. Но можем вернуться к переговорам будущим летом. При этом мы сказали, что если «Зенит» очень хочет купить игрока сейчас, сумма трансфера должна быть выше. Второго предложения не последовало. И сам Проппер предпочел бы рассматривать варианты с переходом летом, а не посередине сезона», – сказал Брандс в интервью клубному телевидению.

25-летний Проппер выступает за ПСВ с 2015 года. На его счету 52 матча и 14 забитых голов.