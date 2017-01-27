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    «Зенит» близок к покупке Проппера

    Полузащитник ПСВ Дэйви Проппер может продолжить карьеру в России. Сообщается, что 25-летний голландец до конца зимнего трансферного окна перейдет в «Зенит». Руководство сине-бело-голубых уже провело переговоры по трансферу футболиста и согласовало сделку.

    Напомним, что летом хавбек отказался от перехода в петербургский клуб.

    В нынешнем сезоне чемпионата Голландии Проппер провел 19 матчей, в которых забил четыре гола. Его рыночная стоимость составляет 9 миллионов евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.01.2017 14:51
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +415

      radga 27 января 2017, 18:34

      Этот парень в зеньку точно не пойдет.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 27 января 2017, 17:20

      Так и не потянул конкуренцию. Выделялся техникой ещё до ПСВ, может много забить, но только с проходов. На штрафные нет смысла ставить. Отказал раньше так как верил в свои силы, сейчас конкурентов больше, решил что здесь точно будет в основе. Тогда Шатова продавать надо. Маурисио чтоб ему место освободил. Эранани вместо Маурисио. Защита будет русская значит, как всегда у Луческу. Цаллагов в общем до основы дорос, Новосельцев тоже вряд ли просто так приехал. С Волгаря парень на подмену.

      0
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      Рейтинг: +46

      vovinzone 27 января 2017, 16:40

      На новом стадионе вычистят все и вынесут всех

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 27 января 2017, 16:11

      хороший полузащитник, цепкий с хорошим ударом, цена более чем адекватная

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +112

      Apocalypse 27 января 2017, 16:01

      Загубит карьеру.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22

      killerman77 > Apocalypse 27 января 2017, 16:42

      карьеру гладиаторов? насует поп-клубовцам по самые-самые? может..

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +625

      and4ever86 27 января 2017, 15:32

      Полы помыть решили? Нашли Кокорину применение?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3021

      Dgad 27 января 2017, 15:18

      С Мистер Пропер веселей Зеньке будет,)

      0
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      ...
      Рейтинг: +643

      Symbol > Klaido 27 января 2017, 15:58

      Не, их даже Пропер не возьмет ))

      0
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      Рейтинг: +225

      spartak4everr 27 января 2017, 15:13

      Уборщицы на петровском будут довольны

      1
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      Рейтинг: +33709

      zra78 27 января 2017, 15:04

      От плесени на стадионе видать средство борьбы нашли всё таки

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 27 января 2017, 15:00

      Бомжей немытых уже ничем не отмыть, даже Проппером.

      0
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian > Тraumtanzеr 27 января 2017, 15:13

      Дак они специально берут пацана из стана пылесосов, да еще с такой фамилией))) надеются, что будут чистые.

      -2
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