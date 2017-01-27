«Зенит» близок к покупке Проппера

Полузащитник ПСВ Дэйви Проппер может продолжить карьеру в России. Сообщается, что 25-летний голландец до конца зимнего трансферного окна перейдет в «Зенит». Руководство сине-бело-голубых уже провело переговоры по трансферу футболиста и согласовало сделку.

Напомним, что летом хавбек отказался от перехода в петербургский клуб.

В нынешнем сезоне чемпионата Голландии Проппер провел 19 матчей, в которых забил четыре гола. Его рыночная стоимость составляет 9 миллионов евро.