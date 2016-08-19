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    Проппер: «Рассматривал предложение от «Зенита», но чувствую, что с ПСВ я могу достигнуть большего»

    Полузащитник ПСВ Дэйви Проппер, продливший контракт с голландским клубом, заявил, что летом имел предложение о переходе от «Зенита».

    «Этот год получился хорошим для меня. Я счастлив в составе ПСВ, этот клуб мне по душе. Правда, летом я рассматривал несколько предложений от других команд. Например, от «Зенита». Но сейчас я не хочу что-то менять. Чувствую, что здесь я могу достигнуть большего», – сказал Проппер.

    Источник: ФК ПСВ

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    19.08.2016 17:18
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 26 августа 2016, 14:59

      Если нормальный и умный человек в бомжатский табор не ходи, поломаешь себе жизнь и карьеру.

      1
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      Рейтинг: +244

      Grelas 22 августа 2016, 12:12

      Иди мой полы, Мистер Проппер...в ПСВ.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 19 августа 2016, 18:40

      Флаг в руки!

      0
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 19 августа 2016, 18:01

      ПСВ - днище

      -1
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 19 августа 2016, 17:29

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Даже мистер проппер не идет к бомжатник.

      -9
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 19 августа 2016, 17:21

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      И это правильно.

      -7
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