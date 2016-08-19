Проппер: «Рассматривал предложение от «Зенита», но чувствую, что с ПСВ я могу достигнуть большего»

Полузащитник ПСВ Дэйви Проппер, продливший контракт с голландским клубом, заявил, что летом имел предложение о переходе от «Зенита».

«Этот год получился хорошим для меня. Я счастлив в составе ПСВ, этот клуб мне по душе. Правда, летом я рассматривал несколько предложений от других команд. Например, от «Зенита». Но сейчас я не хочу что-то менять. Чувствую, что здесь я могу достигнуть большего», – сказал Проппер.