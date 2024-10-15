10 худших трансферов «МЮ» при тен Хаге по версии Goal

Издание Goal составило рейтинг худших трансферов «Манчестер Юнайтед» при главном тренере Эрике тен Хаге. Десятка выглядит так.
1. Нуссаир Мазрауи (из «Баварии» за 13 миллионов фунтов);
2. Джонни Эванс (свободный агент);
3. Алтай Байындыр (из «Фенербахче» за 4);
4. Лени Йоро (из «Лилля» за 52);
5. Тирелл Маласья (из «Фейеноорда» за 13);
6. Марсель Забитцер (из «Баварии», аренда);
7. Лисандро Мартинес (из «Аякса» за 48);
8. Джошуа Зиркзее (из «Болоньи» за 36);
9. Джек Батлэнд (из «Кристал Пэлас», аренда);
10. Кристиан Эриксен (свободный агент).