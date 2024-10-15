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    10 худших трансферов «МЮ» при тен Хаге по версии Goal

    Издание Goal составило рейтинг худших трансферов «Манчестер Юнайтед» при главном тренере Эрике тен Хаге. Десятка выглядит так.

    1. Нуссаир Мазрауи (из «Баварии» за 13 миллионов фунтов);

    2. Джонни Эванс (свободный агент);

    3. Алтай Байындыр (из «Фенербахче» за 4);

    4. Лени Йоро (из «Лилля» за 52);

    5. Тирелл Маласья (из «Фейеноорда» за 13);

    6. Марсель Забитцер (из «Баварии», аренда);

    7. Лисандро Мартинес (из «Аякса» за 48);

    8. Джошуа Зиркзее (из «Болоньи» за 36);

    9. Джек Батлэнд (из «Кристал Пэлас», аренда);

    10. Кристиан Эриксен (свободный агент).

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    Источник: Goal

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    Комментарии (4)
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    Damir07
    1728969475
    Все его трансферы худшие начиная с вратаря
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    fakeid
    1728972381
    худший трансфер мю при тен хаге - это сам лысый хрен тен хаг
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    ScarlettOgusania
    1728973976
    из этих "худших трансферов" тен Хага неплохая команда получилась бы в РПЛ...)
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    maxigrodeer
    1728974899
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