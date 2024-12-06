В ЦСКА объяснили трансферный бан от ФИФА

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал введение санкций со стороны ФИФА.

На клуб наложили трансферный бан.

Ограничения будут действовать до лета 2026 года.

ЦСКА идет на 6-м месте в таблице РПЛ с 28 очками в 17 турах.

«Новости следующие: дисциплинарный комитет ФИФА наложил на ЦСКА трансферный бан в рамках решения по делу Эджуке и «Херенвена». Мы были готовы к этому решению – таков ожидаемый промежуточный этап в нашей борьбе за справедливость.

Важно подчеркнуть, что до начала зимнего трансферного окна еще полтора месяца, и мы никогда не отказывались платить, находясь в диалоге с представителями «Херенвена» и предлагая различные варианты оплаты. Именно поэтому за «бан» переживать не стоит, он будет снят, и в этом проблем и противоречий нет.

Но после такого решения ФИФА мы не ожидаем иного исхода в нашем деле с «Вест Хэмом», должным нам около 20 миллионов. Если не платим мы и получаем бан, то – давайте быть последовательными – аналогичные санкции должны быть наложены и на «Вест Хэм».

Особенно учитывая то, что мы предлагаем всевозможные варианты расчетов как «Херенвену», так и «Вест Хэму». В октябре по инициативе нашего клуба «Херенвен», ЦСКА и «Вест Хэм» согласовали трехстороннее соглашение, по условиям которого ВХ должен был заплатить в «Херенвен» нашу часть долга напрямую.

Однако ВХ не сделал этого, ссылаясь на британский санкционный лист (в котором, к слову, нас нет), и голландцы обратились в Дисциплинарный комитет, и их можно понять.

Мы продолжаем делать все для принятия последовательного решения от ФИФА и CAS в аналогичной ситуации в кейсе Влашича. В конце сентября арбитры дали 2 месяца нам и ВХ на поиск вариантов, но этот поиск вновь был односторонним, о чем мы и уведомили КАС на этой неделе.

Решение по делу должно быть вынесено весной 2025 года. Англичане, не имея на текущий момент никаких последствий своего неисполнения, в связи с этим ведут себя неподвижно и незаинтересованно.

И мы верим, что принятое решение по нам станет отправной точкой и в деле Влашича», – написал Брейдо в своем телеграм-канале.