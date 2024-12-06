Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    В ЦСКА объяснили трансферный бан от ФИФА

    Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал введение санкций со стороны ФИФА.

    • На клуб наложили трансферный бан.
    • Ограничения будут действовать до лета 2026 года.
    • ЦСКА идет на 6-м месте в таблице РПЛ с 28 очками в 17 турах.

    «Новости следующие: дисциплинарный комитет ФИФА наложил на ЦСКА трансферный бан в рамках решения по делу Эджуке и «Херенвена». Мы были готовы к этому решению – таков ожидаемый промежуточный этап в нашей борьбе за справедливость.

    Важно подчеркнуть, что до начала зимнего трансферного окна еще полтора месяца, и мы никогда не отказывались платить, находясь в диалоге с представителями «Херенвена» и предлагая различные варианты оплаты. Именно поэтому за «бан» переживать не стоит, он будет снят, и в этом проблем и противоречий нет.

    Но после такого решения ФИФА мы не ожидаем иного исхода в нашем деле с «Вест Хэмом», должным нам около 20 миллионов. Если не платим мы и получаем бан, то – давайте быть последовательными – аналогичные санкции должны быть наложены и на «Вест Хэм».

    Особенно учитывая то, что мы предлагаем всевозможные варианты расчетов как «Херенвену», так и «Вест Хэму». В октябре по инициативе нашего клуба «Херенвен», ЦСКА и «Вест Хэм» согласовали трехстороннее соглашение, по условиям которого ВХ должен был заплатить в «Херенвен» нашу часть долга напрямую.

    Однако ВХ не сделал этого, ссылаясь на британский санкционный лист (в котором, к слову, нас нет), и голландцы обратились в Дисциплинарный комитет, и их можно понять.

    Мы продолжаем делать все для принятия последовательного решения от ФИФА и CAS в аналогичной ситуации в кейсе Влашича. В конце сентября арбитры дали 2 месяца нам и ВХ на поиск вариантов, но этот поиск вновь был односторонним, о чем мы и уведомили КАС на этой неделе.

    Решение по делу должно быть вынесено весной 2025 года. Англичане, не имея на текущий момент никаких последствий своего неисполнения, в связи с этим ведут себя неподвижно и незаинтересованно.

    И мы верим, что принятое решение по нам станет отправной точкой и в деле Влашича», – написал Брейдо в своем телеграм-канале.

    Новости по теме
    ⚽ РПЛ. «Краснодар» и «Локо» голов не забили, победы ЦСКА и «Динамо» и другие результаты тура 43
    Николич прокомментировал победу над «Факелом» 3
    Обзор матча «Факел» – ЦСКА голы и лучшие моменты (Видео)
    Источник: телеграм-канал Кирилла Брейдо

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.12.2024 14:20
    Рекомендуем
    Комментарии (11)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Бомбардиръ
    1733485102
    Ну и фифочка.
    Ответить
    Борис34684
    1733485708
    А не послать бы всю эту фифу к чертям собачачим.
    Ответить
    R_a_i_n
    1733485905
    Англичане всегда были уродами.
    Ответить
    gor77
    1733487058
    Видимо, у англичан давно "Орешники" не появлялись.)))) Пару "приветов", точнее прилётов и всё решено.)))) Хотя, исторически англо-саксы были и есть конченными пид....ми и подстрекателями.
    Ответить
    Cleaner
    1733490653
    Надо наложить большой БАН на ФИФА. А на решения ФИФА положить большой БОЛТ. Пока у российских клубов не будет доступа к официальным турнирам полностью игнорировать эту пиндосовскую организацию...((((((((((((((((((
    Ответить
    АЛЕКС 58
    1733496663
    Это говорит о том,что заваруха плешивого продлится ещё пару лет
    Ответить
    BRO_football
    1733496923
    Что-то как-то эти санкции неравномерно работают! Одни европейские страны могут отправить деньги в Россию, а другие - не могут. Франция смогла заплатить за Сафонова, Испания смогла заплатить за Захаряна. Греция смогла заплатить за Чалова. И только англичане почему-то сопротивляются.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 