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    • Тренер клуба РПЛ поддержал решение Карпина не вызывать Дзюбу в сборную ради рекорда

    Тренер клуба РПЛ поддержал решение Карпина не вызывать Дзюбу в сборную ради рекорда

    Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов сказал, нужно ли вызывать нападающего «Акрона» Артема Дзюбу в сборную России, чтобы он стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

    «Мы очень хорошо общаемся с Валерой [Карпиным, главным тренером сборной России]. Здесь, естественно, его выбор. Я не понимаю, почему нужно давать такой шанс, если он хочет проверять других игроков?

    Можно сыграть с какой-то сильной сборной, а если Артема вызовут, но он не забьет и не побьет рекорд? Нужно будет еще раз вызвать, правильно? Я считаю, что в этой ситуации тренер прав, он хочет проверить игроков.

    Артем уже всем все доказал. Уже столько лет играет на хорошем уровне. Он пришел сейчас в «Акрон», делает свое дело отлично, забивает голы, помогает команде.

    Не думаю, что для него это тоже принципиальный момент. Для него важно сейчас продлить свою карьеру, продержать этот уровень насколько это возможно», – сказал Рахимов.

    • Дзюба и Александр Кержаков делят лидерство по количеству забитых мячей за сборную России. У них на счету по 30 голов.
    • Дзюба в последний раз играл за сборную России на Евро-2020 в 2021 году.

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    Источник: Smotrim.ru

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    11.12.2024 13:39
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    Комментарии (10)
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    Интерес
    1733913791
    Сколько можно мусолить одно и то же? Ничего для "рекордов" делать не надо,это не книга рекордов пивовара Гиннесса.
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    Бамбарбамия киргуду
    1733914274
    Просто завидует. Рахимов за ,,Памир" свой забил ничтожно мало голов. Как говорится, сам не бомбардир, так и другому не дам.
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    Александр52
    1733915114
    Вообще то, выглядит кровожадно, завистливо, мстительно. Сейчас нет ответственных матчей могли бы и пригласить. Дзюба заслуживает вызова в сборную даже ради его рекорда. Борозды он не испортит. Ну а Карпин, даже сказать не чего.
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    Cleaner
    1733915154
    Рекорд в игре против ПАПУАСОВ все равно будет НЕ НАСТОЯЩИМ РЕКОРДОМ. И игры эти с ДВОРОВЫМИ командами ничего не показывают. Распил БАБЛА чиновниками и ничего кроме этого...(
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    Скунсы питера
    1733916543
    дрочера надо обязательно вызвать в сборную и затем в игре против сборной антарктиды составленной из пингвинов, всей командой помогать ему забить. Если не будет получаться, то дать этому недофутболеру пробить пенальти.
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    sochi-2013
    1734006302
    3 сентября 2014 года в товарищеском матче против Азербайджана забил два гола, тем самым став лучшим бомбардиром в истории сборной России. Вот это топ!
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    sochi-2013
    1734006614
    Неудачники, держитесь друг за друга. Оба достигли таких высот в профессии, что больше никто не похвалит.
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    Бамбарбамия киргуду
    1734013941
    Газпрём - позор российского футбола.
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