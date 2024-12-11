Тренер клуба РПЛ поддержал решение Карпина не вызывать Дзюбу в сборную ради рекорда

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов сказал, нужно ли вызывать нападающего «Акрона» Артема Дзюбу в сборную России, чтобы он стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

«Мы очень хорошо общаемся с Валерой [Карпиным, главным тренером сборной России]. Здесь, естественно, его выбор. Я не понимаю, почему нужно давать такой шанс, если он хочет проверять других игроков?

Можно сыграть с какой-то сильной сборной, а если Артема вызовут, но он не забьет и не побьет рекорд? Нужно будет еще раз вызвать, правильно? Я считаю, что в этой ситуации тренер прав, он хочет проверить игроков.

Артем уже всем все доказал. Уже столько лет играет на хорошем уровне. Он пришел сейчас в «Акрон», делает свое дело отлично, забивает голы, помогает команде.

Не думаю, что для него это тоже принципиальный момент. Для него важно сейчас продлить свою карьеру, продержать этот уровень насколько это возможно», – сказал Рахимов.

Дзюба и Александр Кержаков делят лидерство по количеству забитых мячей за сборную России. У них на счету по 30 голов.

Дзюба в последний раз играл за сборную России на Евро-2020 в 2021 году.

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