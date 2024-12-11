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    • Черчесов отреагировал на высказывания Федорищева о коррупции в российском футболе

    Черчесов отреагировал на высказывания Федорищева о коррупции в российском футболе

    Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов заявил, что не сталкивался с коррупцией в российском футболе. Ранее в РПЛ возник коррупционный сканда после высказываний губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

    «Раз Федорищев говорит, значит, он понимает, о чем идет речь. В конце концов, это губернатор. Лично я с коррупцией в российском футболе не сталкивался.

    Я видел ошибки судей в РПЛ в сторону разных команд, но насчет предвзятости не могу ничего сказать. Ошибки бывают. А кто за это непосредственно отвечает должен анализировать и исправлять эти ошибки.

    Что касается агентов, то они есть везде. Но они, как и любые люди, разные», – сказал Черчесов.

    • Ранее Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей за помощь в судействе. Он рассказал, что об этом ему сообщил один из функционеров клуба, имя которого не привел.
    • Федорищев обратился в прокуратуру с просьбой провести проверку решений по госфинансированию футбола, которые были приняты при бывшем главе региона Дмитрии Азарове. Также он просил проверить сделки агентской группы Павла Андреева, связанные с «Крыльями Советов».

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Sport24

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    11.12.2024 13:27
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    Комментарии (1)
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    NewLife
    1733916304
    Все овцы равны, просто некоторых стригут, а некоторых нет))
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