Черчесов отреагировал на высказывания Федорищева о коррупции в российском футболе

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов заявил, что не сталкивался с коррупцией в российском футболе. Ранее в РПЛ возник коррупционный сканда после высказываний губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

«Раз Федорищев говорит, значит, он понимает, о чем идет речь. В конце концов, это губернатор. Лично я с коррупцией в российском футболе не сталкивался.

Я видел ошибки судей в РПЛ в сторону разных команд, но насчет предвзятости не могу ничего сказать. Ошибки бывают. А кто за это непосредственно отвечает должен анализировать и исправлять эти ошибки.

Что касается агентов, то они есть везде. Но они, как и любые люди, разные», – сказал Черчесов.

Ранее Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей за помощь в судействе. Он рассказал, что об этом ему сообщил один из функционеров клуба, имя которого не привел.

Федорищев обратился в прокуратуру с просьбой провести проверку решений по госфинансированию футбола, которые были приняты при бывшем главе региона Дмитрии Азарове. Также он просил проверить сделки агентской группы Павла Андреева, связанные с «Крыльями Советов».

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