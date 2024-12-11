Захарян не сыграет за «Сосьедад» до конца года

Представитель полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна Геннадий Голубин рассказал о состоянии футболиста.

«Не ждите никаких прорывов. Все будет, как наступит время. У команды осталось несколько игр. Даже если он скоро начнет со всеми тренироваться, будет сложно подготовиться и набрать форму, чтобы Арсен играл. Скорее всего, он не сыграет до конца года. Как он будет играть? Надо почувствовать тонус и форму», – сказал Голубин.

В августе Захарян перенес операцию после травмы сухожилия правой лодыжки.

В октябре 21-летний полузащитник вернулся к тренировкам, но пока не провел ни одного официального матча в сезоне.

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