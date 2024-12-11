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    Захарян не сыграет за «Сосьедад» до конца года

    Представитель полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна Геннадий Голубин рассказал о состоянии футболиста.

    «Не ждите никаких прорывов. Все будет, как наступит время. У команды осталось несколько игр. Даже если он скоро начнет со всеми тренироваться, будет сложно подготовиться и набрать форму, чтобы Арсен играл. Скорее всего, он не сыграет до конца года. Как он будет играть? Надо почувствовать тонус и форму», – сказал Голубин.

    • В августе Захарян перенес операцию после травмы сухожилия правой лодыжки.
    • В октябре 21-летний полузащитник вернулся к тренировкам, но пока не провел ни одного официального матча в сезоне.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    11.12.2024 13:20
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    Комментарии (4)
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    Иван Петров 1986
    1733912934
    А может он вообще больше играть не будет?
    Ответить
    Интерес
    1733913604
    Во,"сполнение мечт",во купили!
    Ответить
    темирхан
    1733925179
    что? уговаривают сменить гражданство на армянское!? и ни как!?
    Ответить
    k611
    1733931417
    Испанцы в ужасе, зачем его покупали. В лазарете порядок наводить...
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