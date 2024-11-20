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    77-летний Адвокат вывел Кюрасао на Золотой кубок КОНКАКАФ

    Главный тренер Дик Адвокат добился результата со сборной Кюрасао.

    77-летний нидерландец привел команду к победе в группе В Лиги В Лиги наций КОНКАКАФ, что позволило Кюрасао получить путевку на Золотой кубок КОНКАКАФ. Он состоится летом в Канаде и США.

    • Последний раз Кюрасао была на Золотом кубке КОНКАКАФ в 2019 году, когда добралась до 1/4 финала.
    • Самый дорогой игрок команды – Жуниньо Бакуна из саудовской «Аль-Вахды» (3,6 миллиона евро).
    • Адвокат выигрывал с «Зенитом» Кубок УЕФА, Суперкубок УЕФА, РПЛ.

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    Источник: «Бомбардир»

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    20.11.2024 18:28
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    Комментарии (2)
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1732119302
    Похож на Наполеона
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    k611
    1732121530
    Есть ещё порох. Похвально
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