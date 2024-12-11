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    • Медведев прокомментировал информацию об интересе «Зенита» к Хлусевичу

    Медведев прокомментировал информацию об интересе «Зенита» к Хлусевичу

    Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию об интересе петербургского клуба к защитнику «Спартака» Даниилу Хлусевичу.

    – Появилась информация, что Даниил Хлусевич может перейти в «Зенит».

    – Это не так.

    • Ранее об интересе «Зенита» к Хлусевичу сообщил журналист Иван Карпов.
    • 23-летний защитник в этом сезоне провел 14 матчей за красно-белых.
    • Его контракт со «Спартаком» рассчитан до лета 2026 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость Хлусевича в 5 миллионов евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    11.12.2024 12:23
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    Комментарии (21)
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    7:1
    1733909744
    тупые журналисты из рб-спорт уже должны были выучить, что на их один и тот же постоянный вопрос - получат от медведева один не менее постоянный ответ. даже любой хряк знает, что медведев слухи не комментирует, спрашивать бесполезно. но им всё не угомониться. во дебилы.
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    oyabun
    1733909896
    Да, да. Про Соболева, помнится, так же отвечал.
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    theonewhoisnotafraidofyou
    1733910657
    Мляяяя, если он и это чудо собрался подобрать, то скоро местами со свинарней поменяемся. Нам же мало Семака, и дельфина...
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    R_a_i_n
    1733911258
    Да-да-да! Хорошая сделка)))
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    SLADE2019
    1733912769
    Честно говоря, если бы эти слухи были правдивые, то это какой то кризис жанра у немытых.
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    Иван Петров 1986
    1733913023
    Берите, берите. Дельфина же взяли, этот не лучше.
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    Интерес
    1733913382
    Вопрос второй :Хлусевич НЕ МОЖЕТ перейти в "Зенит"? Ответ :"Это не так".
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    Литейный 4 (returned)
    1733915457
    Да ну на. Вон Соболева никак не отучить от спартаковских стеночек и забеганий. Никак не научить футболу. Гыгыгы
    Ответить
    VPERDIV SPARTAK
    1733926815
    Медведев и Семак ещё не уволены из великого клуба Зенит ??? Господин Миллер примите меры, увольте этих позорных из команды чемпионов
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