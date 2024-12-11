Медведев прокомментировал информацию об интересе «Зенита» к Хлусевичу

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию об интересе петербургского клуба к защитнику «Спартака» Даниилу Хлусевичу.
– Появилась информация, что Даниил Хлусевич может перейти в «Зенит».
– Это не так.
- Ранее об интересе «Зенита» к Хлусевичу сообщил журналист Иван Карпов.
- 23-летний защитник в этом сезоне провел 14 матчей за красно-белых.
- Его контракт со «Спартаком» рассчитан до лета 2026 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость Хлусевича в 5 миллионов евро.
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