Орещук отказался становиться спортивным директором «Спартака»

Бывший нападающий ЦСКА и «Черноморца» Роман Орещук прокомментировал слова экс-защитника «Спартака» Мирослава Ромащенко, предложившего его на пост спортивного директора красно-белых.

– Если поступит такое предложение, то готовы ли вы будете его принять?

– Мне очень льстит, что Мирослав Юрьевич так обо мне думает. Мы уже говорили, что для меня это единственный клуб, который мне в профессиональном плане не подходит. Конечно, в «Спартаке» было бы интересно, но я армеец. Если поступит, хотя без шансов, мне кажется, то откажусь. Хотя мне приятно, что Ромащенко, который понимает в футболе, имеет такое мнение.

– Вы видите в этой роли российского специалиста?

– Думаю, что да. Он же не только про меня говорил.

– Про Игоря Корнеева.

– Игорь Корнеев работал в этой должности в «Зените». Знает рынок. Почему бы и нет? Интересная кандидатура. «Спартаку» нужно взять спортивного директора, который может помочь всей структуре клуба. Академию и основу. Нужен человек, который будет разбираться в детском и юношеском футболе.

– Какие трансферы «Спартаку» нужно сделать зимой?

– Главной команде мощно усиляться не надо. Я читал, что «Спартак» хочет расстаться с многими футболистами. Это тоже работа на выход. Знать российский рынок – это важно.

49-летний Роман Орещук работал спортивным директором в «Динамо» и «Торпедо».

У «Спартака» нет спортивного директора после ухода с этого поста Томаша Амарала 10 ноября.

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов