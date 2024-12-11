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    • Орещук отказался становиться спортивным директором «Спартака»

    Орещук отказался становиться спортивным директором «Спартака»

    Бывший нападающий ЦСКА и «Черноморца» Роман Орещук прокомментировал слова экс-защитника «Спартака» Мирослава Ромащенко, предложившего его на пост спортивного директора красно-белых.

    – Если поступит такое предложение, то готовы ли вы будете его принять?

    – Мне очень льстит, что Мирослав Юрьевич так обо мне думает. Мы уже говорили, что для меня это единственный клуб, который мне в профессиональном плане не подходит. Конечно, в «Спартаке» было бы интересно, но я армеец. Если поступит, хотя без шансов, мне кажется, то откажусь. Хотя мне приятно, что Ромащенко, который понимает в футболе, имеет такое мнение.

    – Вы видите в этой роли российского специалиста?

    – Думаю, что да. Он же не только про меня говорил.

    – Про Игоря Корнеева.

    – Игорь Корнеев работал в этой должности в «Зените». Знает рынок. Почему бы и нет? Интересная кандидатура. «Спартаку» нужно взять спортивного директора, который может помочь всей структуре клуба. Академию и основу. Нужен человек, который будет разбираться в детском и юношеском футболе.

    – Какие трансферы «Спартаку» нужно сделать зимой?

    – Главной команде мощно усиляться не надо. Я читал, что «Спартак» хочет расстаться с многими футболистами. Это тоже работа на выход. Знать российский рынок – это важно.

    • 49-летний Роман Орещук работал спортивным директором в «Динамо» и «Торпедо».
    • У «Спартака» нет спортивного директора после ухода с этого поста Томаша Амарала 10 ноября.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Спорт день за днём»

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    11.12.2024 13:00
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    Комментарии (10)
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    SLADE2019
    1733912410
    Один не очень умный предположил, а откровенные дурни стали спрашивать - если, да если. Сто лет ты, Орещук никому не нужен. Спартаку уж сто процентов. Каких успехов ты в Динамо добился? Кстати, ты же армеец, какого х.. ты в Динамо и Торпедо делал? Отдыхай, лежа на бочку.
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    NewLife
    1733912878
    Как же желтые сми любят соплями исходить после очередного дебильного высера бывших.
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    VVM1964
    1733913423
    Ему НИКТО не предлагал и не предложит, но он на всякий случай отказался ! )))... Перерыв в чемпионате однако - нас такими новостями теперь до марта будут кормить (((...
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    Литейный 4 (returned)
    1733915311
    После известного демарша одного губернатора по взяткам ему расхотелось в спартак. Гыгыгы
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    theonewhoisnotafraidofyou
    1733916708
    Стыдно стало от такого предложения, заранее послать решить крючкохвостых
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    ScarlettOgusania
    1733917297
    кто только заголовки на бомбе выдумывает: когда это Спартак сделал предложение двум бывшим коням - Корнееву или Орещуку, от которого они смогли бы отказаться? если какой-то тренеришка ляпнул с перепоя о подобной возможности работы, так это вопросы прежде всего к его адекватности, а не к Спартаку, который ищет специалиста, а не трепачей со срач-тв с ненормальным бэкграундом, которых выгоняют после 3 месяцев работы... турки говорят, что если лелеять осла, то он начинает мнить себя скаковой лошадью...
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    Дмитрий-Лахов-google
    1734068923
    Кукушка хвалит петуха,за то что хвалит он кукушку.
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