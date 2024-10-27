Реакция Мостового на дебютный гол Промеса в ОАЭ

Бывший спартаковец Александр Мостовой прокомментировал дебют Квинси Промеса за «Дубай Юнайтед». Нидерландец забил в первой игре.

– Во-первых, он в каком-то Дубае, во второй лиге – там он может играть даже без подготовки. А так, молодец, что поддерживает форму и играет.

– Но он мог бы сейчас помочь «Спартаку»?

– Смысл говорить о «Спартаке»? У него идет суд. Уже хорошо, что он живет нормально, играет.