Реакция Мостового на дебютный гол Промеса в ОАЭ

Бывший спартаковец Александр Мостовой прокомментировал дебют Квинси Промеса за «Дубай Юнайтед». Нидерландец забил в первой игре.
– Во-первых, он в каком-то Дубае, во второй лиге – там он может играть даже без подготовки. А так, молодец, что поддерживает форму и играет.
– Но он мог бы сейчас помочь «Спартаку»?
– Смысл говорить о «Спартаке»? У него идет суд. Уже хорошо, что он живет нормально, играет.
- 32-летний Промес перешел в «Дубай Юнайтед» 5 сентября на правах свободного агента. Ранее футболист выступал за «Спартак», который покинул 1 июля в связи с истечением срока контракта.
- Суд в Амстердаме заочно осудил Промеса на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
- Нидерланды пока не смогли добиться экстрадиции футболиста из ОАЭ.
Источник: «РБ Спорт»