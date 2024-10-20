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    «Спартак» почтил память жертв давки на матче с «Харлемом»

    Пресс-служба «Спартака» опубликовала пост по случаю годовщины трагедии в «Лужниках».

    • В 1982 году во время матча с «Харлемом» случилась давка.

    «20 октября 1982 года. Дата, которую невозможно забыть. Трагедия, пропитанная болью и слезами.

    42 года назад давка в концовке матча Кубка УЕФА «Спартак» – «Харлем» унесла жизни, по официальным данным, 66 наших болельщиков.

    Вечная память тем, кто покинул нас в тот день. Мы помним и скорбим», – написали москвичи.

    • «Спартак» обыграл «Харлем» со счетом 2:0.
    • Забили Эдгар Гесс и Сергей Швецов.

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    Источник: «Бомбардир»

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