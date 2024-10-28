Реакция Моргана на увольнение тен Хага

Британский журналист Пирс Морган прокомментировал отставку Эрика тен Хага из «Манчестер Юнайтед».
- Морган известен по интервью с Криштиану Роналду.
- После него Пирс регулярно критиковал тен Хага.
«Каждое слово, которое было сказано Роналду в интервью мне про тен Хага, подтвердилось временем.
Эрик – очень разрекламированный, недальновидный, неуважительный и посредственный тренер, который не мог справиться с мировыми талантами и управлять клубом такого уровня», – написал Морган в твиттере.
- Временно тен Хага в «МЮ» заменил Рууд ван Нистелрой.
Источник: «Бомбардир»