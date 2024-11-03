Бонгонда выразил надежду на возвращение Промеса в «Спартак»

Нападающий «Спартака» Тео Бонгонда надеется на возвращение Квинси Промеса.
«Эсекьель Барко является лидером «Спартака» с первого дня, как он попал в команду. Это несомненно топ-игрок. Например, как Промес. Он знает, как может помочь команде, и я очень рад играть с Барко в одном клубе.
Надеюсь, что однажды Промес вернeтся в «Спартак», ведь это замечательный игрок», – сказал Бонгонда.
- 32-летний Промес перешел в «Дубай Юнайтед» 5 сентября на правах свободного агента. Ранее футболист выступал за «Спартак», который покинул 1 июля в связи с истечением срока контракта.
- Суд в Амстердаме заочно осудил Промеса на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
- Нидерланды пока не смогли добиться экстрадиции футболиста из ОАЭ.