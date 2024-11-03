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    • Бонгонда выразил надежду на возвращение Промеса в «Спартак»

    Бонгонда выразил надежду на возвращение Промеса в «Спартак»

    Нападающий «Спартака» Тео Бонгонда надеется на возвращение Квинси Промеса.

    «Эсекьель Барко является лидером «Спартака» с первого дня, как он попал в команду. Это несомненно топ-игрок. Например, как Промес. Он знает, как может помочь команде, и я очень рад играть с Барко в одном клубе.

    Надеюсь, что однажды Промес вернeтся в «Спартак», ведь это замечательный игрок», – сказал Бонгонда.

    • 32-летний Промес перешел в «Дубай Юнайтед» 5 сентября на правах свободного агента. Ранее футболист выступал за «Спартак», который покинул 1 июля в связи с истечением срока контракта.
    • Суд в Амстердаме заочно осудил Промеса на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
    • Нидерланды пока не смогли добиться экстрадиции футболиста из ОАЭ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    03.11.2024 09:15
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    Комментарии (4)
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    WILDLING_HRUNDEL
    1730614904
    Расформировать укрывателей преступника! Спартак позор страны
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    Лицом_на_клаве
    1730616631
    Фууу! Что за влажные мысли об уголовнике, наркопреступнике и горе отце, бросившего детей.
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    яцык
    1730626741
    по удо выидет
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    subbotaspartak
    1730632059
    Ха! Хм.... Ху
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