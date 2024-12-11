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    • Мусаев заявил, что в трех матчах «Краснодара» в РПЛ происходили странные вещи

    Мусаев заявил, что в трех матчах «Краснодара» в РПЛ происходили странные вещи

    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поставил оценку подопечным за первую часть сезона.

    «Какую оценку могу поставить своей команде? Думаю, отработали на восемь из десяти. В концовке могли набрать больше очков, но, к сожалению, не получилось.

    В матчах с «Химками», «Рубином» и «Локомотивом» «Краснодар» был лучше. Там происходили странные вещи – отменялись наши голы. Но моим парням только слова благодарности», – сказал Мусаев.

    • «Краснодар» лидирует в РПЛ с 39 очками после 18 туров. У «Зенит» столько же очков. «Спартак» отстает на 2 балла.
    • Матчи «Краснодара» с «Рубином» в 15-м туре, «Химками» в 16-м и «Локомотивом» в 18-м закончились вничью 1:1, 2:2 и 0:0 соответственно.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «РБ Спорт»

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    11.12.2024 13:12
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    Комментарии (16)
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    7:1
    1733912916
    и у зенита постоянно отменяются голы, иногда по 2 за матч. и вообще подсчитано, что зенит самый пострадавший от судейских ошибок клуб, если хряки вдруг забыли. тем временем, хрячью позорному почти в каждой игре дарили левые пенальти. серия была из 6 матчей подряд, с перерывом на коней. но у них удалили двух игроков, поэтому решили не дарить очередной левый пенальти. ПОЗОР РЫЛАМ И ЛУКОЙЛУ!
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    Интерес
    1733913699
    Сопли жевали,забивая с нарушениями и не забивая двухсотпроцентные.С этим и разбирайтесь,почему в отпуск ушли до срока.
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    The only one
    1733915065
    Да, наотменяли вагон и маленькую тележку...
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    ...уефан
    1733915590
    ..."Там происходили странные вещи" - Н.В.Гоголь...
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    Александр52
    1733915672
    Краснодар выглядит тяжёлым, как бы объевшимся гурманом. Надо сесть на диету и добавить молодой крови, как в Барсе, из своей Академии, а то мы только про неё слышим. Где ваша молодёжь? Хозяин проснись и наведи порядок.
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    zra78
    1733917140
    Ну во первых с Локо вы не были лучше и второе, голы нужно забивать по правилам...
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    Борис34684
    1733918570
    Всегда вести не может, а везёт тому кто везёт. Тебе надо твоих бычков немного растормошить.
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    theonewhoisnotafraidofyou
    1733920221
    Москвабадские команды решили подтянуть, чтобы Краснодар и Зенит не ушли далеко, свинарню так вообще видимо задумали вытянуть на медали
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    wlad wm--google
    1733938513
    Так значит было нужно букмекеру
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    РОБЕРТ-мкртчян-yandex
    1733942555
    По Рубину и Химкам всё верно, в наглую отобрали четыре очка, что бы бол..о вышло на первое место, но они и этим не сумели воспользоваться. Действительно, Зенит это позор Российского футбола. Он был и всегда будет этим позором.
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