Мусаев заявил, что в трех матчах «Краснодара» в РПЛ происходили странные вещи

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поставил оценку подопечным за первую часть сезона.

«Какую оценку могу поставить своей команде? Думаю, отработали на восемь из десяти. В концовке могли набрать больше очков, но, к сожалению, не получилось.

В матчах с «Химками», «Рубином» и «Локомотивом» «Краснодар» был лучше. Там происходили странные вещи – отменялись наши голы. Но моим парням только слова благодарности», – сказал Мусаев.

«Краснодар» лидирует в РПЛ с 39 очками после 18 туров. У «Зенит» столько же очков. «Спартак» отстает на 2 балла.

Матчи «Краснодара» с «Рубином» в 15-м туре, «Химками» в 16-м и «Локомотивом» в 18-м закончились вничью 1:1, 2:2 и 0:0 соответственно.

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