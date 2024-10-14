Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Мать дочери Промеса прилетела с ребенком в ОАЭ, но Квинси отказался с ними встречаться

    Мать дочери Промеса прилетела с ребенком в ОАЭ, но Квинси отказался с ними встречаться

    Мария Кулешова, мать дочери Квинси Промеса, сообщила, что прилетела с ребенком в Дубай. Однако встречи с игроком не состоялось.

    «К сожалению, у Квинси нет желания видеться с ребенком. На мою жизнь Квинси не влияет.

    В ближайшие месяцы будем жить с Кейси в Дубае. Нам здесь очень нравится», – написала Кулешова в соцсети.

    • У Квинси также есть четверо детей от другой женщины.
    • 32-летний Промес зимой был арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов – власти страны намерены добиваться экстрадиции футболиста. Ему грозит 7,5 года тюрьмы.
    • Квинси подписал контракт с «Дубай Юнайтед», но игрока пока не получается заявить.

    Новости по теме
    ОАЭ по-прежнему не одобрили заявку Промеса за «Дубай Юнайтед» 1
    Мать дочери Промеса: «Вижу, как наш ребенок унаследовал лучшие гены Квинси» 20
    Мать дочери Промеса: «Скажите Квинси, что нужно нести ответственность за своих детей» 8
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:09
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 