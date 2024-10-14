Мать дочери Промеса прилетела с ребенком в ОАЭ, но Квинси отказался с ними встречаться

Мария Кулешова, мать дочери Квинси Промеса, сообщила, что прилетела с ребенком в Дубай. Однако встречи с игроком не состоялось.

«К сожалению, у Квинси нет желания видеться с ребенком. На мою жизнь Квинси не влияет.

В ближайшие месяцы будем жить с Кейси в Дубае. Нам здесь очень нравится», – написала Кулешова в соцсети.