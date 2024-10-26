Радимов рассказал о драке с Риксеном

Бывший зенитовец Владислав Радимов рассказал, как в 2007 году подрался с партнером Фернандо Риксеном.

«Мы подрались с Риксеном во время матча на поле. Это был 22-й день сборов в Малаге. Нас удалили обоих.

Мы ушли в раздевалку, где продолжили драться. Пришел Дик Адвокат, нас обоих выгнал, выставил на трансфер.

Ребята вступились за нас, пошли к Адвокату. Как и покойный Константин Сарсания. Нас вернули в итоге. В этом же году мы стали чемпионами. А затем выиграли Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА», – сказал Радимов в эфире телеканала «Матч Премьер».