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Радимов рассказал о драке с Риксеном

26 октября 2024, 11:38
6

Бывший зенитовец Владислав Радимов рассказал, как в 2007 году подрался с партнером Фернандо Риксеном.

«Мы подрались с Риксеном во время матча на поле. Это был 22-й день сборов в Малаге. Нас удалили обоих.

Мы ушли в раздевалку, где продолжили драться. Пришел Дик Адвокат, нас обоих выгнал, выставил на трансфер.

Ребята вступились за нас, пошли к Адвокату. Как и покойный Константин Сарсания. Нас вернули в итоге. В этом же году мы стали чемпионами. А затем выиграли Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА», – сказал Радимов в эфире телеканала «Матч Премьер».

  • Риксен умер в 2019 году в 43 года. В 2013 году ему поставили диагноз боковой (латеральный) амиотрофический склероз.
  • Фернандо был в «Зените» в 2007-2009 годах.
  • За сборную Нидерландов Риксен провел 12 игр.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Нидерланды. Эредивизие Зенит Радимов Владислав
Комментарии (6)
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Александр-Каратеев-yandex
1729932722
Не известно как в раздевалке, а на поле,судя по видео, только Риксен дрался, а Радимов получал по физиономии.
Ответить
Нытик зенита
1729936368
Радимов дно немытое
Ответить
andr45
1729937474
ВЕРСИЯ РИКСЕНА «Радимов сам напросился. Ему ничего не стоило в который раз унизить наших молодых футболистов. За десять минут до конца матча Радимов снова принялся за свое. Обложил матом парня. «Знаешь, – обратился я к нему. – Ты ничтожный футболист. Займись чем-то другим, бесталанный мешок!». В тот момент, когда испанская команда хотела подать угловой, я нанес ему удар. Даже не один, а два или три. Из-за того что меня продолжали сдерживать, Радимов, можно сказать, отделался испугом. Не хочу ни перед кем оправдываться – Радимов это заслужил. Тот случай не был первым. У нас уже была стычка в игре с «Ростовом», но партнеры быстро разняли. Тогда он начал орать на Мартина Шкртела.»
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Цугундeр
1729938592
И что? Это же не опровергает тот факт ,что ты- мудак..)
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САДЫЧОК
1729940100
Смешной ...подрались! Риксен мужик вступился за Шкртела и дал в нос Радимову!
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