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Константин Сарсания
Константин Сарсания
Россия
11 июня 1968 (58)
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Логашов сказал, кто спас его: «Если бы не он, жил бы где‑нибудь на автовокзале или в канаве бы валялся»
6 января
«Золотой был человек: покупал людям квартиры, давал деньги»: Панюков – о Сарсании
2024.02.24 23:54
1
Сестра Сарсании рассказала, как ее брат предотвратил заказное убийство
2023.06.02 11:17
Сестра Сарсании назвала виновных в смерти своего брата
2023.06.02 10:12
3
«Бердыев рыдал и не мог остановиться, его трясло»: сестра Сарсании – о похоронах агента
2023.06.02 09:51
Орещук: «Частица чемпионства «Зенита» принадлежит покойному Сарсании»
2019.05.05 16:36
12
23-летний сын Сарсании стал спортивным директором московского «Арарата»
2019.04.16 11:28
5
Видео
Болельщики «Зенита» почтили память Сарсании
2018.10.07 17:47
1
Рабинер: «Умер Костя Сарсания – и в «Зените» все посыпалось»
2018.04.08 10:03
16
Григорий Иванов: «Сарсания звал Ильина в «Зенит»; парень уже был мыслями там, но в итоге остался у нас»
2018.01.17 12:53
1
Степашин: «Если бы Сарсания был жив, то «Зенит» точно стал бы чемпионом»
2017.12.26 07:55
5
Агент: «Спартак» не потянул отступные за Дриусси»
2017.12.07 06:41
17
Черкасов: «Малафеев в качестве спортивного директора «Зенита» выглядит точно лучше, чем Чинквини»
2017.11.22 07:52
3
Александр Кержаков: «Вернусь в футбол, если в Кингисеппе будет создана профессиональная команда»
2017.11.20 07:31
1
Геркус: «Увольнение сына Сарсании? Все это ложь. Он сам ушел в «Зенит»
2017.11.01 19:57
4
«Локомотив» уволил сына Сарсании через два дня после похорон отца
2017.11.01 14:22
8
Орлов: «В России только три команды играют в комбинационный футбол. Остальные сидят у своих ворот»
2017.10.31 10:45
48
Мевля: «Зениту» надо выигрывать ради памяти Сарсании»
2017.10.14 08:52
7
Фото
В одном из дворов Санкт-Петербурга появился настенный портрет в память о Сарсании
2017.10.13 00:50
7
Матчи 13-го тура РФПЛ начнутся с минуты молчания в память о Сарсании
2017.10.09 12:09
5
Сарсания будет похоронен 10 октября на кладбище Ракитки
2017.10.08 19:47
Адвокат – о смерти Сарсании: «Мне больно, я потерял друга»
2017.10.08 17:11
2
Червиченко: «Смерть Сарсании – большая потеря для отечественного футбола»
2017.10.08 15:52
1
Полтавченко: «Были уверены, что Сарсания вновь поможет «Зениту» одержать большие победы»
2017.10.08 14:42
1
Прощание с Сарсанией пройдет 10 октября
2017.10.08 13:13
Орещук: «Сарсания умер на руках у сына»
2017.10.08 08:31
15
Мутко: «Сарсания был интеллигентным, спокойным и чистым парнем»
2017.10.08 01:13
Миллер – о смерти Сарсании: «От нас ушел невероятно талантливый, светлый и энергичный человек»
2017.10.08 00:35
3
Орещук призывает «Зенит» выиграть РФПЛ и принести медаль на могилу Сарсании
2017.10.07 23:27
1
Данни: «Умер человек, который привел меня в «Зенит». Я в шоке. Только вчера с ним общались»
2017.10.07 22:11
5
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