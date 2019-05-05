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Константин Сарсания
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Константин Сарсания
Тренер
Имя
Константин
Отчество
Сергеевич
Фамилия
Сарсания
Гражданство
Россия
Дата рождения
11 июня 1968
Статистика
Новости
Статьи
Посты
Статистика по турнирам
Лига Европы 2015/2016
Лига Европы 2014/2015
Россия. Кубок 2011/2012
Россия. ФНЛ 2011/2012
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр 2010
Россия. Кубок 2009/2010
Россия. Премьер-лига 2009
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Запад 2009
Чемпионат России 1997
Команда
Игр
Побед
Поражений
Ничьих
Атлантас
2
0
2
0
Матчи в этом турнире
Дата
Матч
02.07.2015
Атлантас
0 : 2
Берое
09.07.2015
Берое
3 : 1
Атлантас
5 мая 2019
16:36
Орещук: «Частица чемпионства «Зенита» принадлежит покойному Сарсании»
13
16 апреля 2019
11:28
23-летний сын Сарсании стал спортивным директором московского «Арарата»
5
7 октября 2018
17:47
Видео
Болельщики «Зенита» почтили память Сарсании
1
8 апреля 2018
10:03
Рабинер: «Умер Костя Сарсания – и в «Зените» все посыпалось»
16
17 января 2018
12:53
Григорий Иванов: «Сарсания звал Ильина в «Зенит»; парень уже был мыслями там, но в итоге остался у нас»
1
26 декабря 2017
07:55
Степашин: «Если бы Сарсания был жив, то «Зенит» точно стал бы чемпионом»
5
7 декабря 2017
06:41
Агент: «Спартак» не потянул отступные за Дриусси»
17
22 ноября 2017
07:52
Черкасов: «Малафеев в качестве спортивного директора «Зенита» выглядит точно лучше, чем Чинквини»
3
20 ноября 2017
07:31
Александр Кержаков: «Вернусь в футбол, если в Кингисеппе будет создана профессиональная команда»
1
1 ноября 2017
19:57
Геркус: «Увольнение сына Сарсании? Все это ложь. Он сам ушел в «Зенит»
4
14:22
«Локомотив» уволил сына Сарсании через два дня после похорон отца
8
31 октября 2017
10:45
Орлов: «В России только три команды играют в комбинационный футбол. Остальные сидят у своих ворот»
48
14 октября 2017
08:52
Мевля: «Зениту» надо выигрывать ради памяти Сарсании»
7
13 октября 2017
00:50
Фото
В одном из дворов Санкт-Петербурга появился настенный портрет в память о Сарсании
7
9 октября 2017
12:09
Матчи 13-го тура РФПЛ начнутся с минуты молчания в память о Сарсании
5
8 октября 2017
19:47
Сарсания будет похоронен 10 октября на кладбище Ракитки
17:11
Адвокат – о смерти Сарсании: «Мне больно, я потерял друга»
2
15:52
Червиченко: «Смерть Сарсании – большая потеря для отечественного футбола»
1
14:42
Полтавченко: «Были уверены, что Сарсания вновь поможет «Зениту» одержать большие победы»
1
13:13
Прощание с Сарсанией пройдет 10 октября
08:31
Орещук: «Сарсания умер на руках у сына»
15
01:13
Мутко: «Сарсания был интеллигентным, спокойным и чистым парнем»
00:35
Миллер – о смерти Сарсании: «От нас ушел невероятно талантливый, светлый и энергичный человек»
3
7 октября 2017
23:27
Орещук призывает «Зенит» выиграть РФПЛ и принести медаль на могилу Сарсании
1
22:11
Данни: «Умер человек, который привел меня в «Зенит». Я в шоке. Только вчера с ним общались»
5
21:43
Орлов: «Сарсания собрал команду, выигравшую Кубок УЕФА. Он был светлым для футбола человеком, потеряли профессионала»
4
19:27
Скончался Константин Сарсания
60
17 августа 2017
10:17
Панюков: «Сарсания ничего мне не обещал»
3
16 августа 2017
08:22
Орещук доволен работой Сарсании на трансферном рынке в «Зените»
4
7 августа 2017
15:39
Сарсания просматривал защитника «Тамбова» Быстрова в матче с «Зенитом-2»
8
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11.11.2017 09:00
Первому чемпионству «Зенита» − 10 лет. Это было незабываемо
Тимофей Яценко возвращает наш 2007-й.
22
08.10.2017 14:05
Умер спортивный директор «Зенита». Он был одним из лучших менеджеров в русском футболе
Константину Сарсании было всего 49 лет.
47
18.08.2016 22:00
«Краснодар» легко выиграл матч Лиги Европы. Бердыев может возглавить «Локомотив». Дайджест событий дня
«Зенит» согласен продать Гарая. Федун не собирается покидать «Спартак». «Локомотив» может заявить Лоськова на игры РФПЛ. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
19
12.08.2016 22:00
«Зенит» и «Ростов» забили 5 голов на двоих. Газзаев пообещал отменить лимит. Дайджест событий дня
Погба получил дисквалификацию на первый тур АПЛ. В «Спартак» помимо Бердыева перейдет Сарсания. «Реал» продаст Хамеса. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
22
29.07.2017 15:00
Русский форвард – лучший бомбардир Лиги Европы. Почему это важно?
Блог «Андре Андре» разбирается в истории Максима Максимова – российского нападающего, который с 7-ю голами лидирует в списке бомбардиров Лиги Европы 2017/18.
17
12.07.2017 14:00
Береги честь Смолову. Где окажется главный бомбардир России?
Скандал между Федором Смоловым и его нынешним клубом готов разгореться в любой момент, если «Краснодар» не отпустит футболиста в более сильную команду. Блог «Андре Андре» разбирается в ситуации.
16
08.07.2017 13:00
Даже солнце в зените. Зачем Питеру столько футболистов?
Блог «Андре Андре» – о первых шагах Фурсенко, Сарсании и Манчини.
18
05.09.2016 12:45
Искусство троллинга. Почему о трансферном провале ЦСКА лучше молчать
Пока футболисты, принадлежащие ЦСКА, радуют результативными действиями болельщиков других клубов, селекционный отдел говорит об острой нехватке денег на трансферы. Блог «Бескрайний нападающий» оценивает подобные высказывания как неуместные.
9
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