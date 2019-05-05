Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    3 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»

    Константин Сарсания

    Тренер
    Имя Константин
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Сарсания
    Гражданство Россия
    Дата рождения 11 июня 1968
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Атлантас 2 0 2 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    02.07.2015 Атлантас 0 : 2 Берое
    09.07.2015 Берое 3 : 1 Атлантас
    • Читайте нас: 
    11