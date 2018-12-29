23-летний сын Сарсании стал спортивным директором московского «Арарата»

Сын бывшего агента и спортивного директора «Зенита» Константина Сарсании, Денис Сарсания назначен на пост спортивного директора московского «Арарата».

«Приветствую всех болельщиков и неравнодушных к клубу «Арарат». Благодарен руководителям за доверие, будем стараться сделать все возможное, чтобы «Арарат» прогрессировал. Надеюсь, что наша работа будет успешной и мы выполним все поставленные цели и задачи. А если говорить про меня, то, конечно, понимаю какой для меня это вызов и ответственность. Понимаю, что все будут сравнивать меня с отцом. Дай бог, чтобы он сверху видел наши успехи и радовался им», – сказал Денис Сарсания.

«Сарсания уже приступил к работе. Надеемся, что его трудолюбие, преданность футболу и азарт к делу помогут нашему клубу в достижении высоких целей», – заявила пресс-служба клуба.