Вратарь «Зенита» перешел в другой клуб из Санкт-Петербурга

Голкипер Георгий Королев перешел из «Зенита» в «Динамо СПб».
Ранее у него закончился срок контракта с клубом РПЛ.
За основной состав «Зенита» он сыграл 1 раз в товарищеской встрече с «Црвеной Звездой» в 2022 году. Королев также был запасным вратарем сине-бело-голубых в 24 официальных матчах, но на поле не выходил.
- В 2025 году он с «Зенитом-2» стал победителем группы 2 дивизиона Б Второй Лиги.
- 22-летний Королев провел за команду в прошлом сезоне 8 матчей, пропустил 7 голов, сыграл на ноль в 3 встречах.
- Ранее он также выступал во Второй лиге за «Форте».