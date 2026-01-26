Вратарь «Зенита» перешел в другой клуб из Санкт-Петербурга

Голкипер Георгий Королев перешел из «Зенита» в «Динамо СПб».

Ранее у него закончился срок контракта с клубом РПЛ.

За основной состав «Зенита» он сыграл 1 раз в товарищеской встрече с «Црвеной Звездой» в 2022 году. Королев также был запасным вратарем сине-бело-голубых в 24 официальных матчах, но на поле не выходил.