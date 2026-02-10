В «Зените» раскрыли детали аренды Дурана

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов рассказал, на каких условиях клуб подписал форварда Джона Дурана.

Сообщалось, что колумбийца арендовали за 2,7 млн евро с необязательной опцией выкупа.

Первую половину сезона нападающий провел в «Фенербахче»: 21 матч, 5 голов, 3 ассиста.

В составе «Аль-Насра» Дуран забил 12 мячей в 18 играх. Саудовцы год назад заплатили за него 77 млн евро.

– Когда появилась возможность взять Джона Дурана, мы это сделали. При этом переговоры шли непросто – небольшие загвоздки были со стороны и «Фенербахче», и «Аль‑Насра». Но хорошо, что в итоге договорились.

Считаю, это большой плюс – в атаке нам нужен был именно такой игрок – мощный, агрессивный. В том числе для конкуренции с Александром Соболевым. Все это, собственно, мы и хотели получить, арендуя Джона Дурана.

– Каковы условия арендного соглашения?

– Аренда Джона Дюрана рассчитана до 30 июня 2026 года. Она с правом выкупа, но это не обязательное условие соглашения. Поэтому на данную тему будем садиться и разговаривать после сезона с теми, кто владеет правами на Джона Дурана.

Зарплату ему будет платить «Аль‑Наср». Так что несколько разгружаем эту статью расходов.