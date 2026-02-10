РФС снял трансферный бан с еще одного клуба РПЛ

Вслед за «Ростовом» Российский футбольный союз разрешил «Крыльям Советов» регистрировать новичков.

Трансферный бан для самарского клуба действовал с 23 января.

Сегодня «Крылья» закрыли все обязательства по платежам, которые ранее не могли быть исполнены из-за заморозки счетов.

2 февраля клуб полностью погасил долг перед компанией «РТ-Капитал».

«Видим как в сети распространяется достаточно противоречивая информация. Несмотря на то что мы закрыли все вопросы по долговым обязательствам перед «РТ-Капитал», многие продолжают фантазировать.

Могу гарантировать, что на сегодняшний день у нас есть официально подтвержденная информация, что «Крылья» очистились, отдав что были должны.

Приставами были сняты все ограничения, препятствующими нормальной жизнедеятельности клуба и сегодня мы можем продолжить заявочную кампанию.

Уверен, все успеем и весеннюю часть чемпионата начнем в обновленном составе», – сказал председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев.