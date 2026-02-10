Экс-вратарь «ПСЖ» придумал прозвище для Сафонова

Бывший голкипер «ПСЖ» Жером Алонсо высказался о Матвее Сафонове.

Российский вратарь проводит второй сезон в клубе.

Он пропустил 18 голов в 24 матчах.

26-летний Сафонов – лучший голкипер топ-5 лиг Европы по отбитым пенальти (5 из 7) в сезоне-2025/26.

– Жером, вы что-нибудь знали о Матвее Сафонове до его переезда в Париж?

– Если честно, то нет. Но понимал, что он очень популярен в России. Тем не менее, когда «ПСЖ» его подписал, я сразу подумал, что это будет фантастический второй номер, который сможет подменять Доннарумму.

Не думал, что Сафонов станет лидером при Джанлуиджи. Но за это время он многому научился, усердно работал. Сейчас это действительно очень интересный голкипер.

И я думаю, что на сегодняшний день команда уверена в Матвее больше, чем в Шевалье. Это самое важное. Я даже придумал ему прозвище – Мастер дзен!

– Из-за хладнокровия Матвея?

– Да, он всегда спокойный, с позитивным настроем. Кроме того, у Матвея очень сильный язык тела и нет артистизма. По-французски мы говорим la force tranquille – в переводе «тихая сила».

Не знаком с ним лично, но уверен, что Матвей очень силен духом. А если брать пенальти, то он один из лучших в мире. То, как он действует при 11-метровых и какие сейвы совершает, – что-то невероятное! Я такого никогда не видел.