Аршавин одним словом описал готовящийся трансфер Козлова из «Краснодара» в ЦСКА

Андрей Аршавин рассказал о своем отношении к потенциальному переходу атакующего полузащитника Данилы Козлова из «Краснодара» в ЦСКА.
«Удивительный трансфер. Вроде «Краснодар» брал молодого и перспективного игрока, теперь его отдают.
Наверное, с другими какими‑то вещами тоже связан этот трансфер. Дане я желаю удачи, в моем понимании он сильный игрок», – заявил Аршавин.
- 21-летний Козлов в этом сезоне провел 19 матчей, забил 5 голов и сделал 4 ассиста.
- «Краснодар» купил его у «Балтики» летом 2024 года за 1,25 миллиона евро.
Источник: «Матч ТВ»