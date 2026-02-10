Аршавин одним словом описал готовящийся трансфер Козлова из «Краснодара» в ЦСКА

Андрей Аршавин рассказал о своем отношении к потенциальному переходу атакующего полузащитника Данилы Козлова из «Краснодара» в ЦСКА.

«Удивительный трансфер. Вроде «Краснодар» брал молодого и перспективного игрока, теперь его отдают.

Наверное, с другими какими‑то вещами тоже связан этот трансфер. Дане я желаю удачи, в моем понимании он сильный игрок», – заявил Аршавин.