  • Футболист «КАМАЗа» посоветовал игрокам «Крыльев» поменять вид спорта после массовой драки

Футболист «КАМАЗа» посоветовал игрокам «Крыльев» поменять вид спорта после массовой драки

Сегодня, 12:29
1

Полузащитник «КАМАЗа» Сурхайхан Абдуллаев высказался о действиях футболистов «Крыльев Советов» в товарищеском матче, который закончился массовой дракой.

Игра была досрочно завершена после первого тайма. В его концовке защитник самарцев Николай Рассказов ударил вингера «КАМАЗа» Ацамаза Ревазова головой в лицо, что привело к потасовке с участием футболистов и персонала обеих команд

– Кто‑то из «Крыльев» своих пытался успокоить?

– Я не видел. Видел только, что у них там было человек 40 из штаба, они своих игроков оградили, чтобы их никто не тронул. Считаю, так не должно быть, когда просто взял и ушел, разъехались на автобусах. Ты как мужчина либо отходишь в сторону и извиняешься, либо… а он насмехается и говорит, как ударил головой, якобы гордится этим. Этим не гордятся.

Мы их обыгрывали по счету, уверен, из‑за того, что они ничего не могли сделать нам в футбольном плане, решили так все закончить.

– Что с Ревазовым сейчас?

– Он в больнице. Дождусь его, поговорим. Если он захочет, позвонит Рассказову, может, предложит ему встретиться как мужчины, решить этот вопрос. Рассказов никак не мог набрать, потому что я позвонил Ацамазу, он не поднял трубку.

Знаю, что Рассказов спрашивал номер телефона, а то, что позвонил и извинился, такого не было. Ладно, Рассказов. А у [Фернандо] Костанцы есть что‑то мужское? Понимаю, что он иностранец, у него может быть другой менталитет, но ты, Рассказов, как русский, ударил своего земляка, возьми этого иностранца с собой и скажи, чтобы извинился перед парнишкой.

И всe, хотя бы на такой фазе закрыли бы вопрос, пожали бы руки как мужчины. Обидно, что так происходит, играют две российские команды и случилась драка.

Мы спортсмены, должны контролировать себя. Если хотите драться, поменяйте вид спорта и деритесь там, где можно.

  • Рассказов был удален с поля за удар Ревазова.
  • «КАМАЗ» на момент остановки игры вел в счете 1:0.

Источник: «Матч ТВ»
Император 1
1770719347
Правильно. Посадить бы эту сви.нью рассказова
Ответить
