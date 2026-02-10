Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Бабаев высказался о ситуации с трансфером Козлова в ЦСКА из «Краснодара»

Бабаев высказался о ситуации с трансфером Козлова в ЦСКА из «Краснодара»

Сегодня, 13:29

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что в ситуации с переходом полузащитника «Краснодара» Данилы Козлова в московский клуб возникли определенные вопросы.

– Никаких подводных камней нет, есть определенные вопросы, которые требуют проработки.

– Трансфер в процессе оформления?

– Можно и так сказать. Не готов дать стопроцентную гарантию, всегда есть определенная вероятность. Но думаю, что все должно быть хорошо.

– Медосмотр он прошел нормально?

– Да.

  • Козлов тренируется в общей группе «Краснодара», несмотря на ожидаемый переход в ЦСКА.
  • В этом сезоне 21-летний полузащитник провел 19 матчей за «быков», забил 5 голов, сделал 4 ассиста.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар ЦСКА Козлов Данила Бабаев Роман
