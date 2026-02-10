Бабаев высказался о ситуации с трансфером Козлова в ЦСКА из «Краснодара»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что в ситуации с переходом полузащитника «Краснодара» Данилы Козлова в московский клуб возникли определенные вопросы.

– Никаких подводных камней нет, есть определенные вопросы, которые требуют проработки.

– Трансфер в процессе оформления?

– Можно и так сказать. Не готов дать стопроцентную гарантию, всегда есть определенная вероятность. Но думаю, что все должно быть хорошо.

– Медосмотр он прошел нормально?

– Да.