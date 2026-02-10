Введите ваш ник на сайте
  • Игрок «КАМАЗа» заявил, что Рассказов извинился перед Ревазовым

Игрок «КАМАЗа» заявил, что Рассказов извинился перед Ревазовым

Сегодня, 08:45
1

Нападающий «КАМАЗа» Давид Караев рассказал, что защитник «Крыльев Советов» Николай Рассказов извинился перед вингером челнинцев Ацамазом Ревазовым.

Товарищеский матч команд был прерван после первоо тайма из-за массовой драки. В концовке первой 45‑минутки Рассказов ударил Ревазова головой в лицо, что привело к потасовке с участием футболистов и персонала обеих команд.

– Что случилось на поле?

– Товарищеская игра всегда бывает эмоциональной, у кого‑то получается, у кого‑то – нет, кто‑то не может со своими эмоциями совладать. Так получилось, нормальная ситуация для сборов, когда ты долго здесь, голова кипит.

– С чего все началось в эпизоде с дракой?

– Начало эпизода не видел. Мы сидели на трибуне, а когда все травмированные прибежали, уже все закончилось [улыбается].

– Кто не прав?

– Рассказов – опытный футболист, не должен себя так вести. Тем более по отношению к молодому пацану. Наоборот, он должен примером быть. Все же он играл в «Спартаке», играет в премьер‑лиге долгое время.

Получилась заварушка, пацан извинился. Кто‑то из ребят сказал, что Рассказов набрал [по телефону] нашему молодому пацану, извинился. Я не знаю, о чем говорили. Наверное, он сам понимает, что не прав.

– Тема закрыта?

– Да, он сам понимает – не ребенок. Каждая вторая игра бывает со стычками – эмоции, рабочий момент.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи Крылья Советов КАМАЗ Караев Давид Рассказов Николай Ревазов Ацамаз
