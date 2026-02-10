Игрок «КАМАЗа» заявил, что Рассказов извинился перед Ревазовым

Нападающий «КАМАЗа» Давид Караев рассказал, что защитник «Крыльев Советов» Николай Рассказов извинился перед вингером челнинцев Ацамазом Ревазовым.

Товарищеский матч команд был прерван после первоо тайма из-за массовой драки. В концовке первой 45‑минутки Рассказов ударил Ревазова головой в лицо, что привело к потасовке с участием футболистов и персонала обеих команд.

– Что случилось на поле?

– Товарищеская игра всегда бывает эмоциональной, у кого‑то получается, у кого‑то – нет, кто‑то не может со своими эмоциями совладать. Так получилось, нормальная ситуация для сборов, когда ты долго здесь, голова кипит.

– С чего все началось в эпизоде с дракой?

– Начало эпизода не видел. Мы сидели на трибуне, а когда все травмированные прибежали, уже все закончилось [улыбается].

– Кто не прав?

– Рассказов – опытный футболист, не должен себя так вести. Тем более по отношению к молодому пацану. Наоборот, он должен примером быть. Все же он играл в «Спартаке», играет в премьер‑лиге долгое время.

Получилась заварушка, пацан извинился. Кто‑то из ребят сказал, что Рассказов набрал [по телефону] нашему молодому пацану, извинился. Я не знаю, о чем говорили. Наверное, он сам понимает, что не прав.

– Тема закрыта?

– Да, он сам понимает – не ребенок. Каждая вторая игра бывает со стычками – эмоции, рабочий момент.