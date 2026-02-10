Введите ваш ник на сайте
  Главная
  Новости
  • Черчесов оценил работу «Ахмата» на сборах – игроки не могут говорить из-за усталости

Черчесов оценил работу «Ахмата» на сборах – игроки не могут говорить из-за усталости

Сегодня, 09:52
1

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов заявил, что штаб команды добился своих целей во время работы на зимних тренировочных сборах.

– Один из новичков «Ахмата» сказал, что из‑за усталости не может разговаривать. У них будет сегодня еще она тренировка?

– У них будет вторая тренировка, опять же, мы своих целей добились. Когда футболист уже не может говорить, значит, на сборах мы не зря.

  • «Ахмат» проводит тренировочные сборы в турецком Белеке.
  • Команда занимает 8-е место в РПЛ с 22 очками после 18 туров.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ахмат Черчесов Станислав
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
SLADE2019
1770709219
Весна покажет, правильно все Черчесов делал или не очень.
Ответить
