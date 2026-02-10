Черчесов оценил работу «Ахмата» на сборах – игроки не могут говорить из-за усталости

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов заявил, что штаб команды добился своих целей во время работы на зимних тренировочных сборах.
– Один из новичков «Ахмата» сказал, что из‑за усталости не может разговаривать. У них будет сегодня еще она тренировка?
– У них будет вторая тренировка, опять же, мы своих целей добились. Когда футболист уже не может говорить, значит, на сборах мы не зря.
- «Ахмат» проводит тренировочные сборы в турецком Белеке.
- Команда занимает 8-е место в РПЛ с 22 очками после 18 туров.
Источник: «Матч ТВ»