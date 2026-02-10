Дуран поделился ожиданиями от выступлений за «Зенит»

Новобранец «Зенита» Джон Дуран считает, что добьется успеха в новой команде.
Питерцы арендовали нападающего до конца текущего сезона.
– Как принимали решение о переходе в «Зенит»?
– Были разные варианты, но я выбрал именно «Зенит», после того как поговорил с представителями клуба и, конечно, с Вильмаром Барриосом. Мне описали задачи «Зенита», которыми я очень вдохновился, настолько, что захотелось продолжить карьеру именно здесь. Для себя и своей семьи стараюсь выбирать лучшие пути. Считаю, что в «Зените» добьюсь успеха и буду счастлив.
- Права на колумбийца принадлежат «Аль-Насру».
- 22-летний Дуран первую часть сезона провел на правах аренды в «Фенербахче», где провел 21 матч, забил 5 голов, сделал 3 ассиста.
Источник: «Матч ТВ»