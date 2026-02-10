«Сочи» расстался с бывшим вратарем «Зенита»

«Сочи» объявил о расторжении контракта с вратарем Максимом Рудаковым по обоюдному согласию сторон.
В этом сезоне 29-летний голкипер провел за команду 1 матч с «Акроном», в котором пропустил 4 гола и отразил удар Артема Дзюбы с пенальти.
За два года в составе «Сочи» Рудаков провел за клуб 8 матчей, пропустил 15 голов, сыграл на ноль в 1 встрече.
- Ранее голкипер выступал в РПЛ за «Зенит» и «Ростов». В составе петербуржцев он не провел ни одного официального матча, но 42 раза оставался в запасе и стал обладателем Кубка России-2015/16. Несколько раз он сыграл за «Зенит» в товарищеских встречах.
- Рудаков также выступал в чемпионате Финляндии, где был чемпионом с ХИКом и обладателем Кубка лиги с «Хонкой».
Источник: официальный сайт «Сочи»