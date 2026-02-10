«Сочи» расстался с бывшим вратарем «Зенита»

«Сочи» объявил о расторжении контракта с вратарем Максимом Рудаковым по обоюдному согласию сторон.

В этом сезоне 29-летний голкипер провел за команду 1 матч с «Акроном», в котором пропустил 4 гола и отразил удар Артема Дзюбы с пенальти.

За два года в составе «Сочи» Рудаков провел за клуб 8 матчей, пропустил 15 голов, сыграл на ноль в 1 встрече.