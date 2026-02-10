Семшов поставил оценку трансферу Дурана

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов оценил переход нападающего Джона Дурана в «Зенит».

«Это хороший трансфер. Оценивать на 10 баллов не будем спешить, потому что мы и Жерсону давали десятку, а у него не получилось в «Зените». Можно смело поставить 8–9 баллов, потому что это забивной форвард. Во всех прежних командах он это доказывал. И в Англии, и в Саудовской Аравии, и даже в Турции, хотя там он недолго был.

Это габаритный и мощный нападающий, умеющий продавливать защитников. Он полезен для «Зенита», который обычно много времени проводит в атаке. Я думаю также, что мотивация попасть в основной состав сборной Колумбии сыграла важную роль в его переходе», – сказал Семшов.