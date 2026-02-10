В «Палмейрасе» рассмотрят вариант с подписанием Кисляка

Главный тренер «Палмейраса» Абель Феррейра заинтересован в трансфере полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка.

Специалист позитивно оценил хавбека после подробного изучения игрока, отметив высокий потенциал россиянина. Однако трансферу может помешать высокая рыночная стоимость Кисляка.

Сообщалось, что представители игрока прорабатывают варианты продолжения карьеры хавбека во «Фламенго» или «Палмейрасе», но в приоритет ставят переход игрока в европейский клуб.