В «Палмейрасе» рассмотрят вариант с подписанием Кисляка

Главный тренер «Палмейраса» Абель Феррейра заинтересован в трансфере полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка.
Специалист позитивно оценил хавбека после подробного изучения игрока, отметив высокий потенциал россиянина. Однако трансферу может помешать высокая рыночная стоимость Кисляка.
Сообщалось, что представители игрока прорабатывают варианты продолжения карьеры хавбека во «Фламенго» или «Палмейрасе», но в приоритет ставят переход игрока в европейский клуб.
- Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.
- 20-летний Кисляк в этом сезоне провел за ЦСКА 27 матчей, забил 5 голов, сделал 5 ассистов.
- Срок его контракта с российским клубом рассчитан до середины 2029 года.
Источник: Metaratings.ru