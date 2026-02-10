Челестини объяснил, почему Козлов вернулся к тренировкам в «Краснодаре»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини рассказал, почему потенциальный новичок команды хавбек Данила Козлов по-прежнему тренируется в «Краснодаре».

«Проблема Козлова в том, что он продолжает тренироваться в «Краснодаре». Он прошeл медосмотр [для ЦСКА], но клубы ещe должны договориться между собой», – сказал Челестини.