Челестини объяснил, почему Козлов вернулся к тренировкам в «Краснодаре»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини рассказал, почему потенциальный новичок команды хавбек Данила Козлов по-прежнему тренируется в «Краснодаре».
«Проблема Козлова в том, что он продолжает тренироваться в «Краснодаре». Он прошeл медосмотр [для ЦСКА], но клубы ещe должны договориться между собой», – сказал Челестини.
- Ранее сообщалось, что сумма трансфера Козлова из «Краснодара» в ЦСКА составит около 1 миллиона евро.
- В этом сезоне 21-летний полузащитник провел 19 матчей за «быков», забил 5 голов, сделал 4 ассиста.
Источник: «Чемпионат»