Галактионов высказался об отъезде Батракова в Европу

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал возможный уход полузащитника Алексея Батракова в европейский клуб.

– Все больше разговоров о трансфере Батракова в Европу. Вы обсуждали эту тему с Алексеем?

– Мы должны наслаждаться его игрой, а не торопить эти события. Нужно не подначивать, а радоваться, что есть такие яркие ребята, которые украшают РПЛ. В России много талантливых наших пацанов. Они способны прогрессировать при правильной работе.