Галактионов высказался об отъезде Батракова в Европу

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал возможный уход полузащитника Алексея Батракова в европейский клуб.
– Все больше разговоров о трансфере Батракова в Европу. Вы обсуждали эту тему с Алексеем?
– Мы должны наслаждаться его игрой, а не торопить эти события. Нужно не подначивать, а радоваться, что есть такие яркие ребята, которые украшают РПЛ. В России много талантливых наших пацанов. Они способны прогрессировать при правильной работе.
- 20-летний Батраков в этом сезоне провел за «Локомотив» 23 матча, забил 15 голов, сделал 6 ассистов.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»