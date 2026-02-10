Введите ваш ник на сайте
В «Зените» прокомментировали риски, связанные с арендованным Дураном

Сегодня, 16:54
1

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов не разделяет обеспокоенность, касающуюся новичка команды Джона Дурана.

  • Колумбийца арендовали за 2,7 млн евро с необязательной опцией выкупа.
  • Первую половину сезона нападающий провел в «Фенербахче»: 21 матч, 5 голов, 3 ассиста.
  • В составе «Аль-Насра» Дуран забил 12 мячей в 18 играх. Саудовцы год назад заплатили за него 77 млн евро.

– Как Дуран выглядит на поле?

– Как выразился вратарь «Астон Виллы», за которую выступал Джон Дуран, по потенциалу он имеет все шансы стать лучшим нападающим мира, но для этого ему нужно крепко стоять на ногах и усердно работать.

– Немало разговоров о том, что это молодой человек с непростым характером. Прорабатывали этот момент?

Не вижу здесь сложностей. Мы считаем, что это сильный и талантливый футболист. А как известно, очень многие такие ребята имеют непростой характер.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Дуран Джон Зырянов Константин
Дубина
1770732798
Как выразился вратарь «Астон Виллы», за которую выступал Джон Дуран, по потенциалу он имеет все шансы стать лучшим нападающим мира ХАХАХА!! Газа явно передышал! Что не лазурный так либо таксикаман либо алкоголикк)))
Ответить
