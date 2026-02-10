В «Зените» прокомментировали риски, связанные с арендованным Дураном

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов не разделяет обеспокоенность, касающуюся новичка команды Джона Дурана.

Колумбийца арендовали за 2,7 млн евро с необязательной опцией выкупа.

Первую половину сезона нападающий провел в «Фенербахче»: 21 матч, 5 голов, 3 ассиста.

В составе «Аль-Насра» Дуран забил 12 мячей в 18 играх. Саудовцы год назад заплатили за него 77 млн евро.

– Как Дуран выглядит на поле?

– Как выразился вратарь «Астон Виллы», за которую выступал Джон Дуран, по потенциалу он имеет все шансы стать лучшим нападающим мира, но для этого ему нужно крепко стоять на ногах и усердно работать.

– Немало разговоров о том, что это молодой человек с непростым характером. Прорабатывали этот момент?

– Не вижу здесь сложностей. Мы считаем, что это сильный и талантливый футболист. А как известно, очень многие такие ребята имеют непростой характер.