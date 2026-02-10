В «Зените» раскрыли планы на последние дни зимнего трансферного окна

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов ответил, завершена ли зимняя трансферная кампания петербургского клуба.

«В жизни все может быть. Мы взяли троих игроков – Дивеева, Джона Джона и Джона Дурана. Думаю, этого вполне достаточно для нашей команды на данном этапе, если исходить из того, что на каждой позиции должно быть по два футболиста.

На некоторых у нас сейчас даже по три человека. Поэтому теперь приоритетная линия этой трансферной кампании – дальнейшее трудоустройство кого‑то из игроков«, – сказал Зырянов.