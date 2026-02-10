Мусаев сообщил о травме Сперцяна

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев объяснил, почему Эдуард Сперцян не играет с «Динамо» в Зимнем кубке РПЛ.

– Эдуард Сперцян вне заявки. Это травма? Насколько серьезно?

– Надеюсь, что не очень серьезно. На предыгровой тренировке он неудачно упал. Обследование показало, что все не так плохо.

Нужно несколько дней на восстановление. Следует убрать риски.