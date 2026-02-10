Агент ответил, останется ли Бонгонда в «Спартаке»

Зухаир Эссикаль, агент вингера «Спартака» Тео Бонгонда, прояснил будущее игрока в московском клубе.

В декабре сообщалось, что конголезца могут отпустить бесплатно.

«На данный момент не идет речи о разрыве контракта и уходе Тео из «Спартака».

Он усердно работает и пытается проявить себя с новым главным тренером.

Ему нравится работать с Карседо и сейчас не стоит говорить об уходе Бонгонда из клуба», – сказал агент.