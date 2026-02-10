Введите ваш ник на сайте
Агент ответил, останется ли Бонгонда в «Спартаке»

Сегодня, 16:30
4

Зухаир Эссикаль, агент вингера «Спартака» Тео Бонгонда, прояснил будущее игрока в московском клубе.

В декабре сообщалось, что конголезца могут отпустить бесплатно.

«На данный момент не идет речи о разрыве контракта и уходе Тео из «Спартака».

Он усердно работает и пытается проявить себя с новым главным тренером.

Ему нравится работать с Карседо и сейчас не стоит говорить об уходе Бонгонда из клуба», – сказал агент.

  • За вингера заплатили 7,5 млн евро в 2023 году.
  • В этом сезоне он поучаствовал в 5 матчах, проведя на поле 91 минуту без голевых действий.
  • У Бонгонда контракт до 30 июня 2026-го с опцией продления.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Бонгонда Тео
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Good_win_ФКСМ
1770732175
ну, на подмену пойдет, во вторых таймах будет свежести добавлять на фланге
Ответить
andr45
1770734432
В декабре БОМБАРДИР сообщал, что Бонгонду могут отпустить бесплатно) Эту очередную антиспартаковскую ложь подхватили профессиональные клеветники и начали очередной вой
Ответить
zigbert
1770735903
Он уже адаптирован к Спартаку. В любой момент может помочь.
Ответить
Литейный 4 (returned)
1770736397
Сбежит из свинарни. Гыгыгы
Ответить
