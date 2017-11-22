Черкасов: «Малафеев в качестве спортивного директора «Зенита» выглядит точно лучше, чем Чинквини»

Бывший генеральный директор «Зенита» Илья Черкасов считает, что назначение бывшего голкипера команды Вячеслава Малафеева на должность спортивного директора выглядит более предпочтительнее, чем 69-летнего итальянца Оресте Чинквини, который входит в команду Роберто Манчини.

Напомним, что Малафеев завершил игровую карьеру в мае 2016 года.

— Малафеев – это точно лучше, чем Чинквини. Не оцениваю его как специалиста, просто Слава давно в российском футболе и хорошо знает его специфику. Назначение спортивного директора с российскими корнями на сегодняшний день разумнее. Помимо того, что Слава всегда был большим профессионалом с футбольной точки зрения, он еще и успешный бизнесмен. Малафеев всегда производил выгодное впечатление на фоне других спортсменов — начитанный, эрудированный, приятный парень. В бизнесе у него тоже сложилось удачно. Если все пойдет как надо и Славу назначат, то потенциально это очень интересная кандидатура. Ведь понимаете, сложно стать состоявшимся бизнесменом без постоянного умения учиться. Бизнес — это не так просто, как иногда кажется по телевизору.

— Несколько лет «Зенит» существовал без должности спортивного директора.

— Эта должность — стратегическая. Так скажем, часть функционала любого клуба. Она ориентирована не на конкретные спортивные достижения, не на чемпионство, а на некую клубную стратегию развития. На будущие победы, переход на иной уровень. Условно говоря, отойти от стабильного пребывания в еврокубках — не вниз, не в сторону, а наверх — к стабильному пребыванию в Лиге чемпионов. Для всего этого — стабильного и поступательного развития — подобный функционал необходим.