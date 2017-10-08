Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Орещук: «Сарсания умер на руках у сына»

    Известный футбольный агент Роман Орещук рассказал подробности о смерти спортивного директора «Зенита» Константина Сарсании. Специалист ушел из жизни 7 октября.

    «Ехал в машине, когда получил смс от Радимова. Ударил по тормозам, чуть не врезался. Просто не поверил в это. Позвонил знакомому, он общается с сыном Сарсании. Со слов Дениса — в пятницу папе стало плохо, и его отвезли в больницу. К вечеру ему чуть полегчало, но потом снова стало хуже. В субботу он впал в кому на несколько часов, и не приходя в сознание умер на руках у сына.

    Когда «Зениту» стало плохо и пришел Фурсенко, кого он позвал? Конечно, Костю. Это один из немногих людей, который бескорыстно поможет. Посмотрите какую команду собрал Сарсания! Всегда говорил — для меня топ-функционер, это Константин Сергеевич. Его уход такая невосполнимая утрата, что, блин… Я до сих пор не верю в это», – отметил Орещук.

    Сарсания скончался из-за оторвавшегося тромба.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.10.2017 08:31
    Рекомендуем
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore 9 октября 2017, 10:55

      Соболезнования родственникам и родным, хоть и не фан Зенита, но такое может произойти с любым человеком...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +308

      hmelarj 8 октября 2017, 21:20

      никогда ничего плохого о нём не слышал. а это много.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +590

      zenitforever2015 8 октября 2017, 16:04

      Мы все в шоке!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 8 октября 2017, 14:59

      Да . в таких случаях медицина бывает бессильна . Мои соболезнования родным и близким

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 8 октября 2017, 13:44

      просто шок ( открыл браузер в яндекске в ленте высветилась эта новость не верится соболезнования близким

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26

      Dmitry136 8 октября 2017, 13:43

      От лица болельщиков Факела соболезную родным и близким ...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2284

      Бриг 8 октября 2017, 13:18

      Он ещё Дика Адвокаата приглашал. Тогда это казалось невероятным для нашего футбола.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +124

      Seraffim 8 октября 2017, 13:09

      Ушел в рассвете сил, трудно поверить, настоящий профессионал своего дела. Очень жаль, соболезную близким.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина 8 октября 2017, 12:59

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      вот это футбольная новость, по идее то в ногах должен был бы

      -6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 8 октября 2017, 12:07

      Команда собранная им должна своей игрой и результатом почтить его память.

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11