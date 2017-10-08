Орещук: «Сарсания умер на руках у сына»

Известный футбольный агент Роман Орещук рассказал подробности о смерти спортивного директора «Зенита» Константина Сарсании. Специалист ушел из жизни 7 октября.

«Ехал в машине, когда получил смс от Радимова. Ударил по тормозам, чуть не врезался. Просто не поверил в это. Позвонил знакомому, он общается с сыном Сарсании. Со слов Дениса — в пятницу папе стало плохо, и его отвезли в больницу. К вечеру ему чуть полегчало, но потом снова стало хуже. В субботу он впал в кому на несколько часов, и не приходя в сознание умер на руках у сына.

Когда «Зениту» стало плохо и пришел Фурсенко, кого он позвал? Конечно, Костю. Это один из немногих людей, который бескорыстно поможет. Посмотрите какую команду собрал Сарсания! Всегда говорил — для меня топ-функционер, это Константин Сергеевич. Его уход такая невосполнимая утрата, что, блин… Я до сих пор не верю в это», – отметил Орещук.

Сарсания скончался из-за оторвавшегося тромба.