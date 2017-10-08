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Орещук: «Сарсания умер на руках у сына»

8 октября 2017, 08:31
15

Известный футбольный агент Роман Орещук рассказал подробности о смерти спортивного директора «Зенита» Константина Сарсании. Специалист ушел из жизни 7 октября.

«Ехал в машине, когда получил смс от Радимова. Ударил по тормозам, чуть не врезался. Просто не поверил в это. Позвонил знакомому, он общается с сыном Сарсании. Со слов Дениса — в пятницу папе стало плохо, и его отвезли в больницу. К вечеру ему чуть полегчало, но потом снова стало хуже. В субботу он впал в кому на несколько часов, и не приходя в сознание умер на руках у сына.

Когда «Зениту» стало плохо и пришел Фурсенко, кого он позвал? Конечно, Костю. Это один из немногих людей, который бескорыстно поможет. Посмотрите какую команду собрал Сарсания! Всегда говорил — для меня топ-функционер, это Константин Сергеевич. Его уход такая невосполнимая утрата, что, блин… Я до сих пор не верю в это», – отметил Орещук.

Сарсания скончался из-за оторвавшегося тромба.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Орещук Роман Сарсания Константин
Комментарии (15)
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OfaZavr
1507447535
Светлая память. До сих пор тоже не верю что это правда.
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multi1984
1507449187
И я не верю...Не знаю его как человека,но как функционер он был лучшим в нашей стране… Почему-то уходят лучшие,а мрази остаются ((
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DOCTOR PENALTY
1507450860
Да. Это большая потеря для нашего футбола.
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alex1951
1507451970
Зенит и его болелы! Похоже К.Сарсания был уважаемым человеком,а посему в знак признания его заслуг - наденьте траурные повязки и носите их ,по християнскому обычаю ,хотя бы 9 дней....этим самым вы подчеркнете своё отношение к нему. .....Семье и близким соболезнования..
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Gullit 76
1507453520
Мои соболезнования.
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Gullit 76
1507453677
Команда собранная им должна своей игрой и результатом почтить его память.
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карасевщина
1507456794
вот это футбольная новость, по идее то в ногах должен был бы
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Бриг
1507457883
Он ещё Дика Адвокаата приглашал. Тогда это казалось невероятным для нашего футбола.
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Dmitry136
1507459436
От лица болельщиков Факела соболезную родным и близким ...
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anri1703
1507459496
просто шок ( открыл браузер в яндекске в ленте высветилась эта новость не верится соболезнования близким
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