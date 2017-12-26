Степашин: «Если бы Сарсания был жив, то «Зенит» точно стал бы чемпионом»

Член общественно-экспертного совета «Динамо» Сергей Степашин рассказал, что кроме столичного клуба он болел за «Зенит» в советские времена.

– Ваше сердце принадлежит «Зениту» и «Динамо»?

– Все так. Но «Зениту» ленинградскому, я это подчеркну. А за «Динамо» болею и переживаю, да. Сейчас болеть трудно, а вот десять лет назад был шанс прогреметь как следует, когда стали третьими. И если бы не продали в «Зенит» Данни, то могли бы подняться и выше.

– Это было при Кобелеве.

– При Кобелеве и Косте Сарсании, царствие ему небесное. Светлый был человек и профессионал своего дела. Потом был хороший момент с Сергеем Силкиным, у которого, увы, в итоге не все сложилось. Могло получиться у Станислава Саламовича Черчесова, но там была история со спортивным директором, в которую я погружаться не хочу.

– Быть может, останься Сарсания в «Динамо», сейчас бы у клуба дела шли иначе?

– Знаю, что если бы Костя был жив, то питерский клуб точно стал бы чемпионом в этом сезоне. А так, пока большой вопрос. Мне искренне жаль этого талантливого человека, с которым мы дружили.