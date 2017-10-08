Миллер – о смерти Сарсании: «От нас ушел невероятно талантливый, светлый и энергичный человек»

Председатель правления ПАО «Газпром», являющего титульным спонсором санкт-петербургского «Зенита», Алексей Миллер отреагировал на трагическое известие о смерти спортивного директора клуба Константина Сарсании.

«От нас ушел очень светлый и открытый человек. Невероятно талантливый, одаренный и энергичный. Настоящий профессионал, искренне влюбленный в свое дело. Это ужасная трагедия и невосполнимая потеря для всех, кто знал его лично и работал с ним, для всего российского футбола», – сказал управленец.

Сарсания скончался из-за внезапно оторвавшегося тромба.

Умер спортивный директор «Зенита». Он был одним из лучших менеджеров в русском футболе