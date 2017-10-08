Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Миллер – о смерти Сарсании: «От нас ушел невероятно талантливый, светлый и энергичный человек»

    Председатель правления ПАО «Газпром», являющего титульным спонсором санкт-петербургского «Зенита», Алексей Миллер отреагировал на трагическое известие о смерти спортивного директора клуба Константина Сарсании.

    «От нас ушел очень светлый и открытый человек. Невероятно талантливый, одаренный и энергичный. Настоящий профессионал, искренне влюбленный в свое дело. Это ужасная трагедия и невосполнимая потеря для всех, кто знал его лично и работал с ним, для всего российского футбола», – сказал управленец.

    Сарсания скончался из-за внезапно оторвавшегося тромба.

    Умер спортивный директор «Зенита». Он был одним из лучших менеджеров в русском футболе

    Источник: ФК «Зенит»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.10.2017 00:35
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 8 октября 2017, 08:40

      жаль хороший человек был

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 8 октября 2017, 06:47

      пусть земля тебе будет пухом Костя

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 8 октября 2017, 02:22

      Ох уж эти тромбы, светлая память...

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11